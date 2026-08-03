Επίδομα 300 ευρώ: Τα κριτήρια που καθορίζουν τους δικαιούχους και όσους μένουν εκτός

Πριν από την καταβολή της νέας μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης τον Νοέμβριο, χιλιάδες συνταξιούχοι αναμένεται να δουν διπλό όφελος από το επίδομα των 300 ευρώ. Η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και εντάσσεται στο πλαίσιο μέτρων στήριξης που αφορά συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και οικογένειες με παιδιά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις, περίπου 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών θα λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχουν τεθεί. Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ, ενώ για τα έγγαμα ζευγάρια το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 35.000 ευρώ. Επιπλέον, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για τα ζευγάρια συνταξιούχων. Εφόσον και οι δύο σύζυγοι πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λάβουν από 300 ευρώ ο καθένας, με αποτέλεσμα η συνολική ενίσχυση του νοικοκυριού να διαμορφώνεται στα 600 ευρώ. Πρόκειται για μία από τις βασικές αλλαγές του νέου πλαισίου, η οποία αυξάνει αισθητά την οικονομική στήριξη για πολλές οικογένειες συνταξιούχων.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τον Δεκέμβριο του 2025 και λαμβάνουν οριστική σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2026. Για τους συνταξιούχους που εισπράττουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου (χηρείας), η οικονομική ενίσχυση χορηγείται από τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους.

Για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό που προκύπτει από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και από μερίσματα, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ υγειονομικής περίθαλψης και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Για τα ζευγάρια συνταξιούχων, το συνολικό μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα από συντάξεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.916 ευρώ προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση και στους δύο συζύγους. Αντίστοιχα, για τους μεμονωμένους συνταξιούχους το ανώτατο μηνιαίο όριο φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται στα 2.083 ευρώ.

Στήριξη και σε άτομα με αναπηρία

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη την καταβολή του επιδόματος σε περίπου 300.000 δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και προνοιακών παροχών του ΟΠΕΚΑ. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών δεν εφαρμόζονται ηλικιακά ή εισοδηματικά κριτήρια, καθώς η ενίσχυση χορηγείται ανεξάρτητα από την ηλικία ή το ύψος των αποδοχών τους.

Παράλληλα, το νέο πακέτο μέτρων επεκτείνεται και στις οικογένειες με παιδιά. Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί ηλικίας έως 18 ετών ή έως 24 ετών, εφόσον συνεχίζει τις σπουδές του. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια και τα στοιχεία που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει αναδρομικές αυξήσεις για ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων του Δημοσίου, όπως οι απόστρατοι που απέκτησαν αναπηρία κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Η μέση μηνιαία αύξηση εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 100 ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημά τους.

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