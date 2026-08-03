Γαύδος: Δεκάδες διασωθέντες μετά την ανατροπή της λέμβου

Στους 48 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι μετανάστες που έχουν διασωθεί από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, μετά την ανατροπή λέμβου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Από τους διασωθέντες, δύο περισυνελέγησαν από πλοίο της FRONTEX, επτά από παραπλέον εμπορικό πλοίο και άλλοι 39 από σκάφος της Λιβυκής Ακτοφυλακής, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση.

Στην περιοχή επιχειρούν πλωτό του Λιμενικού Σώματος και ναυαγοσωστικό σκάφος, συνεχίζοντας τις έρευνες, καθώς παραμένει άγνωστος ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων στη λέμβο και δεν αποκλείεται να υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι.

Η επιχείρηση εξελίσσεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιονοτιοδυτικά της Γαύδου, με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης έως 4 μποφόρ, ενώ οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα στη θάλασσα.

(φωτογραφία αρχείου)

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