Κωνσταντίνος Κουλιεράκης: Και επίσημα παίκτης της Ρόμα

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Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ανακοινώθηκε από τη Ρόμα και θα γίνει ο 10ος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα φορέσει τη φανέλα της ιταλικής ομάδας.

Η Ρόμα συμφώνησε να δώσει ένα ποσό κοντά στα 18.000.000 ευρώ στη Βόλφσμπουργκ για να κάνει δικό της τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, με τον Χανιώτη κεντρικό αμυντικό να επιλέγει το νούμερο 33 στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του, αφήνοντας το 4 που χρησιμοποίησε στον ΠΑΟΚ και τη γερμανική ομάδα.

Τη φανέλα των «τζιαλορόσι έχουν φορέσει στο παρελθόν οι Κεραμίτσης, Χούτος, Δέλλας, Ελευθερόπουλος, Ταχτσίδης, Τοροσίδης, Μανωλάς, Χολέβας και Τσιμίκας.

Τη σεζόν 2026/27 ο Κουλιεράκης αγωνίστηκε συνολικά σε 33 ματς με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ σε όλες τις διοργανώσεις και σκόραρε 4 γκολ, ενώ μοίρασε και 1 ασίστ.





Τη σεζόν 2026/27 ο Κουλιεράκης αγωνίστηκε συνολικά σε 33 ματς με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ σε όλες τις διοργανώσεις και σκόραρε 4 γκολ, ενώ μοίρασε και 1 ασίστ.

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