Κακουργηματική δίωξη για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση – Την Τρίτη η απολογία του 52χρονου

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για τη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Ο 52χρονος παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, μετά την αναζήτησή του από τις Αρχές, και ζήτησε 24ωρη προθεσμία, η οποία έγινε δεκτή. Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στις 10:00.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, ενώ κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης και είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πυροσβεστών.

Μέσω του δικηγόρου του, Δημήτρη Ανδριόπουλου, ο 52χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Μετά την απολογία του αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ, που είχε επίσης κληθεί για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, με περιοριστικούς όρους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: