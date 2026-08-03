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Συρτάρι πλυντηρίου: Πώς να το καθαρίσετε σωστά

Πλυντήριο
clock 13:15 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το συρτάρι όπου τοποθετούμε το απορρυπαντικό είναι ένα από τα σημεία του πλυντηρίου που συχνά παραμελούμε. Με τον καιρό συγκεντρώνει υπολείμματα απορρυπαντικού, βρωμιά και μούχλα, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν στον κάδο και στη συνέχεια στα ρούχα.

Για έναν τακτικό καθαρισμό αρκούν λίγα απλά υλικά: ζεστό νερό, λευκό ξίδι και ένα σφουγγάρι. Βγάλτε το συρτάρι από τη θέση του και αφήστε το να μουλιάσει για περίπου 15 λεπτά σε ένα μείγμα ζεστού νερού και ξιδιού. Έπειτα τρίψτε καλά όλες τις επιφάνειες ώστε να απομακρυνθούν οι λεκέδες και τα κατάλοιπα, ενώ για τα δύσκολα σημεία βοηθά μια μπατονέτα.

Σε περίπτωση που η μούχλα έχει προχωρήσει και έχει συσσωρευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί πιο ισχυρός καθαρισμός με αραιωμένη χλωρίνη και απορρυπαντικό, με ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση τους.

Για να παραμένει καθαρό το πλυντήριο και να αποφεύγονται δυσάρεστες οσμές, καλό είναι ο καθαρισμός του συρταριού να γίνεται τακτικά, περίπου κάθε τρεις μήνες, ενώ ένας πιο γενικός καθαρισμός της συσκευής συνιστάται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.

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