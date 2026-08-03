Champions League: Με Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ή Μπόντο Γκλιμτ ο Ολυμπιακός στα play offs, αν αποκλείσει τη Ναϊμέγκεν

Με το νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στα play offs του Champions League , αν αποκλείσει τη Ναϊμέγκεν

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 18-19 Αυγούστου στο “Γ. Καραϊσκάκης” και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 25-26 Αυγούστου, εκτός έδρας.

Το προφίλ των υποψηφίων αντιπάλων του Ολυμπιακού, Μπόντο/Γκλιμτ και Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

Η Μπόντο/Γκλιμτ ιδρύθηκε το 1909, έχει έδρα της το μικρό «Απσμίρα» (8.270 θεατών) με τεχνητό χλοοτάπητα, ενώ χρώματά της είναι το κίτρινο και το μαύρο. Προπονητής της είναι από το 2018 ο Νορβηγός Κιέτιλ Κνούτσεν, επί των ημερών του οποίου κατέκτησε και τα τέσσερα πρωταθλήματά της, με τελευταίο το 2024. Την περασμένη σεζόν έχασε το εγχώριο πρωτάθλημα από τη Βίκινγκ, αλλά κατέκτησε το Κύπελλο για τρίτη φορά στην ιστορία της. Το 2025 έφτασε ως τα ημιτελικά του Europa League (αποκλείοντας στους «16» τον Ολυμπιακό) χάνοντας από την Τότεναμ, ενώ πέρσι έφτασε ως τους «16» του Champions League, μέχρι να αποκλειστεί από την Σπόρτινγκ. Στο ρόστερ της έχει αποκλειστικά Νορβηγούς παίκτες με κορυφαία ονόματα τον βασικό χαφ της εθνικής ομάδας Πάτρικ Μπεργκ, τον αριστερό εξτρέμ Γενς Πέτερ-Χάουγκε και τον δεξιό μπακ Φέντρικ Σιόφολντ. Στο τρέχον πρωτάθλημα Νορβηγίας μετά από 16 αγώνες είναι πρώτη, στο +1 από τη Βίκινγκ που έχει ένα ματς λιγότερο.

Η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ ιδρύθηκε το 1897, έχει χρώματα το κίτρινο και το μπλε και έδρα της είναι το «Ζοσέφ Μαριάν» (9.400 θεατών) στις Βρυξέλες. Έχει πάρει 12 φορές το πρωτάθλημα, με πιο πρόσφατη το 2025, ενώ φέτος κατέκτησε το Κύπελλο για τέταρτη φορά. Το 2025 έφτασε στα playoffs του Europa League μετά την League Phase, ενώ τη σεζόν 2025/26 συμμετείχε για πρώτη φορά στην League Phase του Champions League τερματίζοντας 27η. Προπονητής της είναι από το 2025 ο μόλις 38χρονος Βέλγος Νταβίντ Ουμπέρ, ενώ στο ρόστερ της ξεχωρίζει ο Ισραηλινός ακραίος Ανάν Καλαϊλί, ο Καναδός φορ Ντέιβιντ Πρόμις και ο Αργεντινός στόπερ Κέβιν ΜακΆλιστερ (αδερφός του Αλέξις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), ενώ στο ρόστερ της είναι και ο Αλφερινός χαφ Αντέμ Ζοργκάν που απασχόλησε τον Ολυμπιακό.

ΦΩΤΟ: Andreas Dimatos

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