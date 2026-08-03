Ανάσα ελπίδας στα Μέγαρα: Σώθηκαν τα άλογα που έτρεχαν να ξεφύγουν από τις φλόγες

Συγκλονισμό προκαλούν οι εικόνες που καταγράφηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κανδήλι Μεγάρων, στη Δυτική Αττική, όπου η πυρκαγιά δημιούργησε ένα δραματικό σκηνικό για ανθρώπους και ζώα.

Σε βίντεο που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, αποτυπώνονται τρία τρομαγμένα άλογα να τρέχουν μέσα στην περιοχή, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από το πύρινο μέτωπο και να βρουν ασφαλές σημείο μακριά από τις φλόγες.

Οι εικόνες αποτυπώνουν τον πανικό που προκάλεσε η φωτιά, η οποία απείλησε την ευρύτερη περιοχή, ενώ οι προσπάθειες για την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και ζώων συνεχίστηκαν.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τα τρία άλογα κατάφεραν τελικά να διασωθούν και είναι ασφαλή. Η διάσωσή τους αποτέλεσε μια μικρή θετική εξέλιξη μέσα στη δύσκολη κατάσταση που διαμορφώθηκε εξαιτίας της πυρκαγιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: