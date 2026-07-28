Το απλό κόλπο με μαγειρική σόδα που καθαρίζει τα βρώμικα σημεία στα παράθυρα

Οι οδηγοί των παραθύρων, οι μικρές ράγες όπου κινούνται τα κουφώματα, μαζεύουν με την πάροδο του χρόνου σκόνη, βρωμιά και υγρασία. Η συσσώρευση αυτή μπορεί να δυσκολέψει την κίνηση των παραθύρων, αλλά και να δημιουργήσει δυσάρεστες μυρωδιές ή συνθήκες για την εμφάνιση μούχλας.

Μια απλή και οικονομική λύση για τον καθαρισμό τους είναι η μαγειρική σόδα. Χάρη στη φυσική καθαριστική της δράση, απομακρύνει τους επίμονους λεκέδες χωρίς να προκαλεί φθορές σε υλικά όπως το αλουμίνιο και το PVC, ενώ βοηθά και στην εξουδετέρωση των οσμών.

Για τον καθαρισμό, ξεκινήστε αφαιρώντας τη σκόνη και τα υπολείμματα με μια μικρή βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα. Στη συνέχεια, ρίξτε λίγη μαγειρική σόδα στις ράγες, προσθέστε μερικές σταγόνες νερό ώστε να δημιουργηθεί μια πάστα και αφήστε την να δράσει για λίγα λεπτά.

Έπειτα τρίψτε απαλά με μια παλιά οδοντόβουρτσα ή μικρή βούρτσα, ιδιαίτερα στα σημεία όπου συγκεντρώνεται περισσότερη βρωμιά. Σκουπίστε με ένα νωπό πανί και στεγνώστε καλά την επιφάνεια.

Η τακτική επανάληψη της διαδικασίας κάθε λίγους μήνες βοηθά στη σωστή λειτουργία των συρόμενων παραθύρων, περιορίζει την υγρασία και προστατεύει τα κουφώματα από φθορές, αποτελώντας μια οικονομική εναλλακτική λύση αντί για ακριβά καθαριστικά.

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