Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν στις 21:00: Για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα playoffs του Champions League

Η ώρα της πρώτης ευρωπαϊκής πρόκλησης για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούν απόψε (4/8, 21:00, COSMOTE Sport 1) την Ολλανδική Ναϊμέγκεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League, με στόχο να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει ότι η έδρα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο σε ένα ζευγάρι που απαιτεί σοβαρότητα, πειθαρχία και αποτελεσματικότητα. Ο Βάσκος τεχνικός έχει προετοιμάσει τους ποδοσφαιριστές του για ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, απέναντι σε μια ομάδα που πραγματοποιεί την παρθενική της συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League

Με μία σημαντική απουσία θα παραταχθει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ναϊμέγκεν.

Ο Σαντιάγκο Έσε δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον άφησε εκτός προπονήσεων το τελευταίο διάστημα και έτσι δεν συμπεριλήφθηκε από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην αποστολή για το παιχνίδι με τους Ολλανδούς.

Στον αντίποδα, ο Λορέντσο Σιπιόνι ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και τέθηκε στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού, δίνοντας μία επιπλέον λύση στη μεσαία γραμμή των «ερυθρόλευκων». Από την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού απουσιάζουν οι Μεχντί Ταρέμι, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Στεφάν Ορτέγκα, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με τη Ναϊμέγκεν.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αποτελείται από τους: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Ροντινέι, Κάρμο, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζότα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης και Ελ Κααμπί.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ολυμπιακός (4-2-3-1):Πόποβιτς – Μαφέο, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο – Γκαρσία, Μουζακίτης – Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζέλσον Μαρτίνς – Ελ Κααμπί.

Ναϊμέγκεν (4-3-3): Ρουφς – Σάντλερ, Νούνι, Φέρντονκ, Ουαϊτ – Πρόπερ, Χένσεν, Ογκάβα – Σανοχ, Ουαΐσα, Περέιρα.

Το πρόγραμμα του Γ’ προκριματικού γύρου

Οι προκριματικές σειρές του Champions League συνεχίζονται χωρίς... ανάσα, με την εκκίνηση του Γ’ προκριματικού γύρου στο διήμερο 4-5 Αυγούστου, όπου «μπαίνει» πλέον κι ο Ολυμπιακός ως δευτεραθλητής της περσινής Super League, έχοντας μπροστά του το «εμπόδιο» της ολλανδικής Ναϊμέγκεν.

Απέναντι στην ομάδα-έκπληξη της περσινής Eredivisie, που άφησε εκτός Champions League τον Άγιαξ, οι Πειραιώτες έχουν και την ποιότητα, αλλά και την εμπειρία για να πάρουν στο «Γ. Καραϊσκάκης» το βράδυ της Τρίτης (4/8, 21:00) ένα σκορ που θα τους φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στα play off.

Από εκεί και πέρα, το διήμερο περιλαμβάνει ζευγάρια για όλα τα... γούστα. Σε άλλα ματς υπάρχουν ακλόνητα φαβορί, όπως είναι π.χ. η Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Στουρμ Γκρατς, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ απέναντι στην Κάουνο Ζαλγκίρις ή ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σεβά, ενώ άλλα ζευγάρια είναι πολύ πιο ισορροπημένα, όπως αυτό ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Σουηδίας Μιάλμπι και τη Σλόβαν Μπρατισλάβας του Αντράζ Σπόραρ ή η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ με την Μπόντο/Γκλιμτ.

Αξίζει να επισημανθεί πως στα play off η περσινή πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτι Αλμάτι, ενώ ο δευτεραθλητής Ολυμπιακός -εφόσον περάσει τη Ναϊμέγκεν- θα παίξει με τον νικητή των αγώνων Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ-Μπόντο/Γκλιμτ.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα δώσουν το πρώτο ματς εκτός έδρας στις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 25 ή 26/8.

Οι δε «ερυθρόλευκοι», εάν εξασφαλίσουν την πρόκριση απ’ τον Γ’ προκριματικό, θα δώσουν το πρώτο ματς των play off στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 25 ή 26/8.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων για τον Γ’ προκριματικό του Champions League έχει ως εξής:





Τρίτη 4 Αυγούστου 2026

Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)-Τσέλιε (Σλοβενία) 19:00

Μιάλμπι (Σουηδία)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 19:00

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 20:30

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 20:30

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 21:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 21:00

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία) 21:00

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία) 21:00





Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

Άαρχους (Δανία)-Σαμπάχ Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) 19:30

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 21:00





Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα Play Off του Champions League έχουν ως εξής:





Champions Path

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) ή Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) - ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

Σέλτικ (Σκωτία) - Λίντσερ (Αυστρία)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) ή Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) - Βίκινγκ (Νορβηγία)

Μιέλμπι (Σουηδία) ή Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία) - Αραράτ Αρμένια (Αρμενία) ή Τσέλιε (Σλοβενία)

Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) ή Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Άαρχους (Δανία) ή Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

League Path

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) ή Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) ή Λιόν (Γαλλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) ή Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) ή Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

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