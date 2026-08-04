Κρήτη: Κι άλλη λέμβος με μετανάστες στα νότια

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Περίπου 50 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, ενώ υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από το πλήρωμα του σκάφους του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

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