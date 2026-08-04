Συγκλονίζει ο Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε στο Πόρτο Γερμενό

Ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEΝ για την ολική καταστροφή που υπέστη το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό από τη μεγάλη πυρκαγιά, περιγράφοντας το βαρύ συναισθηματικό αποτύπωμα που άφησε πίσω της η φωτιά.

«Πενήντα τέσσερα χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτοέπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω;» είπε ο ηθοποιός φανερά συγκινημένος.

«Και εκεί που ήμουν περήφανος “θα αφήσω στα παιδιά μου”, ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι για να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω, που κατάφερε στη ζωή του να κάνει αυτά και να αφήσει κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω. Τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

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