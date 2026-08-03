Λιόλιου: Η απάντηση στις αιχμές του νυχτερινού κέντρου για το ξαφνικό τέλος των εμφανίσεων

To νυχτερινό κέντρο με το οποιό συνεργαζόταν ηΚατερίνα Λιόλιου έκανε λόγο για πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την τραγουδίστρια και για συμφωνία που, σύμφωνα με την επιχείρηση, έφτανε έως τον Ιανουάριο του 2027.

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Την ίδια ώρα, το περιβάλλον της τραγουδίστριας δίνει τη δική του απάντηση, διαψεύδοντας τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς και ξεκαθαρίζοντας τι συνέβη πίσω από τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της τραγουδίστριας, η σύμβαση της Κατερίνα Λιόλιου με το νυχτερινό κέντρο είχε διάρκεια έως το τέλος Ιουλίου και δεν υπήρχε καμία συμφωνία για συνεργασία μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Μάλιστα, το φινάλε των εμφανίσεών της (έγινε στις 25 Ιουλίου) είχε ανακοινωθεί αρκετές ημέρες νωρίτερα, τόσο με δελτίο Τύπου, όσο και μέσω των social media, χωρίς να υπάρξει τότε οποιαδήποτε αντίδραση ή ένσταση από την πλευρά της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίε του TLIFE αναφέρουν ότι η επιχείρηση πρότεινε στην Κατερίνα Λιόλιου να μεταφερθεί σε άλλο νυχτερινό μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας για τη χειμερινή σεζόν, κάτι που πρακτικά σήμαινε ότι δεν θα συνέχιζε στο «Romeo». Η τραγουδίστρια, ωστόσο, επέλεξε να κάνει άλλο ένα σπουδαίο βήμα στην επιτυχημένη πορεία της και να πραγματοποιήσει την πρώτη της μεγάλη επί σκηνής συνεργασία, οπότε αποδέχθηκε την πρόταση άλλου επιχειρηματία και θα βρίσκεται με τον κορυφαίο Έλληνα star Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον».

Την ίδια ώρα, πηγές από το περιβάλλον της Κατερίνας Λιόλιου χαρακτηρίζουν την ανακοίνωση αδικαιολόγητη και αήθη επίθεση, εκφράζοντας παράλληλα την απορία τους για το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκε σχεδόν δεκαπέντε ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της. Όπως αναφέρουν, η ανακοίνωση έρχεται τη στιγμή που η δημοφιλής τραγουδίστρια συνεχίζει τις σαρωτικές δισκογραφικές επιτυχίες της και περιοδεύει με επιτυχία σε όλη την Ελλάδα, ενώ επισημαίνουν με νόημα πως πριν ακόμα ολοκληρώσει τις εμφανίσεις της στο «Romeo» υπήρξαν videos στα social media τα οποία γνωστοποιούσαν το νέο σχήμα που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

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