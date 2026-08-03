ΔΕΥ.03 Αυγ 2026 21:01
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Λιόλιου: Η απάντηση στις αιχμές του νυχτερινού κέντρου για το ξαφνικό τέλος των εμφανίσεων

λιολιιου
clock 19:00 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

To νυχτερινό κέντρο με το οποιό συνεργαζόταν ηΚατερίνα Λιόλιου έκανε  λόγο για πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την τραγουδίστρια και για συμφωνία που, σύμφωνα με την επιχείρηση, έφτανε έως τον Ιανουάριο του 2027.

λιολιου

Την ίδια ώρα, το περιβάλλον της τραγουδίστριας δίνει τη δική του απάντηση, διαψεύδοντας τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς και ξεκαθαρίζοντας τι συνέβη πίσω από τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της τραγουδίστριας, η σύμβαση της Κατερίνα Λιόλιου με το νυχτερινό κέντρο είχε διάρκεια έως το τέλος Ιουλίου και δεν υπήρχε καμία συμφωνία για συνεργασία μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Μάλιστα, το φινάλε των εμφανίσεών της (έγινε στις 25 Ιουλίου) είχε ανακοινωθεί αρκετές ημέρες νωρίτερα, τόσο με δελτίο Τύπου, όσο και μέσω των social media, χωρίς να υπάρξει τότε οποιαδήποτε αντίδραση ή ένσταση από την πλευρά της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίε του TLIFE αναφέρουν ότι η επιχείρηση πρότεινε στην Κατερίνα Λιόλιου να μεταφερθεί σε άλλο νυχτερινό μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας για τη χειμερινή σεζόν, κάτι που πρακτικά σήμαινε ότι δεν θα συνέχιζε στο «Romeo». Η τραγουδίστρια, ωστόσο, επέλεξε να κάνει άλλο ένα σπουδαίο βήμα στην επιτυχημένη πορεία της και να πραγματοποιήσει την πρώτη της μεγάλη επί σκηνής συνεργασία, οπότε αποδέχθηκε την πρόταση άλλου επιχειρηματία και θα βρίσκεται με τον κορυφαίο Έλληνα star Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον».

Την ίδια ώρα, πηγές από το περιβάλλον της Κατερίνας Λιόλιου χαρακτηρίζουν την ανακοίνωση αδικαιολόγητη και αήθη επίθεση, εκφράζοντας παράλληλα την απορία τους για το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκε σχεδόν δεκαπέντε ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της. Όπως αναφέρουν, η ανακοίνωση έρχεται τη στιγμή που η δημοφιλής τραγουδίστρια συνεχίζει τις σαρωτικές δισκογραφικές επιτυχίες της και περιοδεύει με επιτυχία σε όλη την Ελλάδα, ενώ επισημαίνουν με νόημα πως πριν ακόμα ολοκληρώσει τις εμφανίσεις της στο «Romeo» υπήρξαν videos στα social media τα οποία γνωστοποιούσαν το νέο σχήμα που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε επίσης 

Χρηστίδου: Έβαλε το μαγιό της και ποζάρει από τα Χανιά

Στούντιο 4: Η επίσημη ανακοίνωση για Φερεντίνο - Καραβάτου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κατερίνα Λιόλιου Νυχτερινό Κέντρο Συνεργασία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis