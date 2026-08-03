Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών στο πλευρό των πληγέντων από τις πυρκαγιές - Τα μέτρα που θα λάβουν

Δίπλα στους ανθρώπους που δέχθηκαν πλήγματα από τις πυρκαγιές τις τελευταίες μέρες βρίσκεται η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, καθώς οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς που αποτελούν μέλη της, θα ενισχύσουν οικονομικά τους πληγέντες.

Οι τέσσερες τράπεζες που ανήκουν στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα πάρουν μέτρα για να σταθούν δίπλα σε όσους δέχθηκαν ζημιές από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν τις τελευταίες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Τα μέτρα που θα λάβουν οι τράπεζες είναι τα εξής:

Θα προβούν στην έναντι αυτών των 4 τραπεζών διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων (στεγαστικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες) των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών, και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του δημόσιου καθήκοντος τους στο Γύθειο στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα.



Θα καταβάλουν άμεσα, ισομερώς, το ποσόν των 50.000 ευρώ σε καθεμία οικογένεια των 5 θυμάτων από τις πυρκαγιές σε Ρέθυμνο και Γύθειο, και το δυστύχημα στην Ψάθα. Για την υλοποίηση των δύο αυτών μέτρων οι παραπάνω τράπεζες ορίζουν ως εντολοδόχο τους την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, και συγκεκριμένα την acting Γενική Διευθύντρια Χαρούλα Απαλαγάκη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας [email protected], [email protected], με την οποία καλούνται να επικοινωνήσουν οι οικογένειες των θυμάτων.



Παράλληλα, όλες οι τράπεζες μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ανακοινώνουν ότι για ιδιώτες και επιχειρήσεις, που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών τους υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων. Τα μέτρα στήριξης θα αφορούν δανειολήπτες που εμπίπτουν στην περίμετρο πυρόπληκτων περιοχών, που θα ορίσει η κυβέρνηση. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην τράπεζα συνεργασίας τους.

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