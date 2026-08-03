Δήμος Ηρακλείου - Βρεφονηπιακοί: Από τις 3 Σεπτεμβρίου η προσέλευση βρεφών και νηπίων

Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς-Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των βρεφών και νηπίων που επιλέχθηκαν για φιλοξενία στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2026–2027 ότι η προσέλευση στα κατά τόπους Κέντρα Προσχολικής Αγωγής (ΚΕΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:





Επαναφοιτήσεις

Οι γονείς των παιδιών που θα επαναφοιτήσουν θα πρέπει να προσέλθουν στο ΚΕΠΑ στο οποίο έχει τοποθετηθεί το παιδί τους, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Νέες φοιτήσεις

Οι γονείς των παιδιών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά (νέες εγγραφές) θα πρέπει να προσέλθουν στο ΚΕΠΑ στο οποίο έχει τοποθετηθεί το παιδί τους, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Κατά την προσέλευσή τους, οι γονείς ή κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τις σελίδες όπου αναγράφονται οι εμβολιασμοί.





Ενημέρωση πλατφόρμας με τα στοιχεία του voucher

Υπενθυμίζεται ότι οι γονείς που θα λάβουν αξία τοποθέτησης (voucher) από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα πρέπει, από τις 17 Αυγούστου 2026 (ημερομηνία έκδοσης των voucher, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.), να εισέλθουν εκ νέου στην ήδη υποβληθείσα αίτησή τους στην ειδική πλατφόρμα του Δήμου, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, στη διεύθυνση https://open1-kidcare.heraklion.gr . Στην ενότητα «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ VOUCHER Ε.Ε.Τ.Α.Α.» θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία (αριθμό voucher, ημερομηνία έκδοσης και ποσό) και να αναρτήσουν το voucher.

Η υποχρέωση αφορά όλους όσους εκδοθεί voucher στο όνομά τους, ανεξάρτητα από το αν είναι επιτυχόντες ή επιλαχόντες στην κατάταξη του Δήμου. Οι επιλαχόντες καταχωρούν επίσης το voucher, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν εφόσον υπάρξει

διαθέσιμη θέση. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026. Η έγκαιρη καταχώρηση του voucher είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.

Οι γονείς θα ειδοποιηθούν από τα ΚΕΠΑ για την υπογραφή της σύμβασης (θα απαιτείται ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας).

Ευχόμαστε σε όλα τα βρέφη, τα νήπια και τις οικογένειές τους μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά, γεμάτη υγεία, χαμόγελα, παιχνίδι και όμορφες εμπειρίες!

Καλή Σχολική Χρονιά!

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