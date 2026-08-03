ΔΕΥ.03 Αυγ 2026 18:51
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Περιφέρεια Κρήτης: Έκτακτη ενίσχυση 150.000€ στον Δήμο Αγ. Βασιλείου για τους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους

νεκρο ζωο πυρκαγια
clock 17:36 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Χρηματική ενίσχυση ύψους 150.000 ευρώ για την αγορά ζωοτροφών προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. 

Στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν σήμερα ο Δήμαρχος Αγ. Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης βρέθηκαν οι συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του δήμου, ο συντονισμών των μέτρων ενίσχυσης των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την άμεση και έμπρακτη βοήθεια της Περιφέρειας Κρήτης στον πυρόπληκτο δήμο Αγ. Βασιλείου.

αρναουτακης - ταταρακης

Διαβάστε επίσης:

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Το 2026 "γράφει" ιστορία - Νέο ρεκόρ επιβατών

Ηράκλειο: Λάδια στην πλατεία 18 Άγγλων - Δίκυκλα έπεφταν το ένα μετά το άλλο (εικόνες)

Δεκαπενταύγουστος: Διακοπές στην Κρήτη χωρίς… πανάκριβα δωμάτια – Πού θα τα βρείτε

Ρέθυμνο: Καμένη γη και μεγάλες απώλειες – «Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών», λέει ο δήμαρχος Αγ. Βασιλείου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Περιφερεια Κρητης Ενίσχυση Κτηνοτρόφοι Άγιος Βασίλειος Ρεθύμνου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis