Περιφέρεια Κρήτης: Έκτακτη ενίσχυση 150.000€ στον Δήμο Αγ. Βασιλείου για τους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους

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Χρηματική ενίσχυση ύψους 150.000 ευρώ για την αγορά ζωοτροφών προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν σήμερα ο Δήμαρχος Αγ. Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης βρέθηκαν οι συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του δήμου, ο συντονισμών των μέτρων ενίσχυσης των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την άμεση και έμπρακτη βοήθεια της Περιφέρειας Κρήτης στον πυρόπληκτο δήμο Αγ. Βασιλείου.

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