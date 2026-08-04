"Οδός Αποδήμων Κρητών": Ιστορική ονοματοδοσία στον Άγιο Νικόλαο - Φόρος τιμής στην ομογένεια

Πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της πρώτης «Οδού Αποδήμων Κρητών» στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου που αποτελεί μια ιστορική πράξη αναγνώρισης της πολυδιάστατης προσφοράς των Αποδήμων Κρητών και του διαχρονικού δεσμού τους με τη γενέτειρα γη.

Η ονομασία της «Οδού Αποδήμων Κρητών» αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την Κρήτη και την παγκόσμια κρητική οικογένεια. Δεν πρόκειται απλώς για μια ονομασία δρόμου, αλλά για ένα μόνιμο σύμβολο αναγνώρισης προς όλους εκείνους που αναγκάστηκαν ή επέλεξαν να φύγουν από το νησί, δημιουργώντας νέες ζωές σε μακρινές πατρίδες, χωρίς ποτέ να αποκοπούν από τις ρίζες τους.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών συμμετείχε στην εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων της οδού, που όπως ανέφερε ο πρόεδρος κ. Νίκος Καστρινάκης η ιδέα για τη δημιουργία της «Οδού Αποδήμων Κρητών» γεννήθηκε πριν από τρία χρόνια, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 6ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών, το οποίο είχε φιλοξενηθεί τότε στον Άγιο Νικόλαο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών στα Χανιά, με κεντρικό μήνυμα «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο», όπου αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος της Διασποράς ως δύναμης πολιτισμού, ανάπτυξης, καινοτομίας και συνεργασίας.

Ιδιαίτερα συμβολική ήταν και η φύτευση μιας ελιάς, η οποία συνοδεύει την αφιέρωση της οδού και μεταφέρει ένα βαθύτερο μήνυμα διαχρονικής σύνδεσης. Η ελιά, αιώνιο σύμβολο της Κρήτης, αντιπροσωπεύει τη συνέχεια, την ειρήνη, τη δύναμη και τις βαθιές ρίζες που ενώνουν τους Κρήτες όπου κι αν βρίσκονται.

Image

Όπως οι ρίζες της ελιάς παραμένουν βαθιά δεμένες με τη γη της Κρήτης, έτσι και οι Απόδημοι Κρήτες παραμένουν συνδεδεμένοι με τον τόπο καταγωγής τους.

«Η “Οδός Αποδήμων Κρητών” αποτελεί έναν φόρο τιμής σε όλες τις γενιές των Κρητικών που έφυγαν από το νησί, αλλά ποτέ δεν έφυγαν από την καρδιά τους», δήλωσε ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, κ. Νίκος Καστρινάκης και τόνισε ότι «η Κρητική Διασπορά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ταυτότητας της Κρήτης. Οι Κρήτες σε όλο τον κόσμο είναι πρεσβευτές του πολιτισμού μας, της ιστορίας μας και των αξιών μας».

“Οδός Αποδήμων Κρητών” – Ένας δρόμος ενώνει τους απανταχού Κρήτες

Image

(Στιγμιότυπο από τα αποκαλυπτήρια της πρώτης “Οδού Αποδήμων Κρητών” στον Άγιο Νικόλαο)





Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κα Σοφία Μαλανδράκη, ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κ. Νίκος Καστρινάκης, ο πρώην Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κ. Νίκος Μαρκογιαννάκης, εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών και των Κρητικών Σωματείων της Διασποράς από όλο τον κόσμο, καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον κ. Σωκράτη Τσουρδαλάκη, ο οποίος τιμήθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου για τη μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά του στον οργανωμένο Κρητικό Ελληνισμό της Διασποράς. Η αφοσίωσή του στη διατήρηση και ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ της Κρήτης και της Ομογένειας, καθώς και η πολυετής δράση του υπέρ του απόδημου κρητικού ελληνισμού, αποτελούν παράδειγμα προσφοράς και έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Εκκλησία Κρήτης: Οδύνη για τα θύματα των πυρκαγιών στο Ρέθυμνο - Άμεση αρωγή στους πληγέντες

Δεκαπενταύγουστος: Διακοπές στην Κρήτη χωρίς… πανάκριβα δωμάτια – Πού θα τα βρείτε

Ρέθυμνο: Καμένη γη και μεγάλες απώλειες – «Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών», λέει ο δήμαρχος Αγ. Βασιλείου