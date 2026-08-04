Δυτική Αττική: Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά, αλλά ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει υψηλός

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, ωστόσο η επιχείρηση κατάσβεσης απέχει ακόμη από την ολοκλήρωσή της, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα τη μάχη με τις φλόγες.

Το βάρος των επιχειρήσεων έχει μεταφερθεί πλέον στον εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών, με στόχο να αποτραπούν νέες επικίνδυνες αναζωπυρώσεις που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς.

Το πιο δύσκολο σημείο εντοπίζεται στην περιοχή από την Ψάθα προς τη Λούμπα, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες. Στα υπόλοιπα τμήματα του μετώπου, προς τη Μονή Παναχράντου, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, καταγράφονται κυρίως καπνογόνα σημεία και μικρές εστίες, με τις επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν διαρκώς ώστε να μην εξελιχθούν σε νέα μέτωπα.

Στο σημείο παραμένει σε πλήρη ανάπτυξη μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνολικά επιχειρούν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 141 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν εννέα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού όπου απαιτείται.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή ενδέχεται να προκαλέσουν νέα αναζωπύρωση, όπως συνέβη το προηγούμενο 24ωρο.

Την ίδια στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καλούνται να αντιμετωπίσουν και άλλα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα, με φωτιές να καταγράφονται στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας και στην Πλαταριά Θεσπρωτίας, διατηρώντας σε αυξημένη επιφυλακή τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

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