Βροχή οι κλήσεις στα σούπερ μάρκετ - Οδηγοί χάνουν το δίπλωμα

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι οδηγοί ακόμη και όταν παρκάρουν στους χώρους στάθμευσης των σούπερ μάρκετ, καθώς οι έλεγχοι για παράνομη στάθμευση δεν περιορίζονται πλέον μόνο στους δημόσιους δρόμους.

Η παράνομη στάθμευση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο συχνές παραβάσεις στους ελληνικούς δρόμους, αφού η έλλειψη διαθέσιμων θέσεων, σε συνδυασμό με την απουσία οδηγικής παιδείας από αρκετούς οδηγούς, δημιουργεί τις γνωστές εικόνες που βλέπουμε με τα καθημερινά προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία οχημάτων όσο και στην ασφαλή χρήση των υποδομών από οδηγούς και πεζούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα περιστατικά αντικανονικής στάθμευσης που αγνοεί τόσο τη σχετική νομοθεσία όσο και τις ανάγκες των υπόλοιπων χρηστών του χώρου είναι πλέον ένα κοινό φαινόμενο που δυστυχώς πολλοί από εμάς πλέον αντιμετωπίζουν ως κάτι το φυσιολογικό.

Προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, οι αρμόδιες αρχές έχουν αυξήσει σημαντικά τους ελέγχους το τελευταίο διάστημα, με στόχο τον εντοπισμό και τη βεβαίωση παραβάσεων, ακόμη και σε χώρους στάθμευσης που στο παρελθόν πολλοί οδηγοί θεωρούσαν εκτός δικαιοδοσίας της Τροχαίας.

Πιο συγκεκριμένα και όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές το τελευταίο καιρό, οι έλεγχοι δεν περιορίζονται αποκλειστικά στο δημόσιο οδικό δίκτυο, αλλά επεκτείνονται και στα ιδιωτικά πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, εμπορικών κέντρων και άλλων ιδιωτικών εγκαταστάσεων που είναι προσβάσιμες στο κοινό.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΚΟΚ και το άρθρο 3 του ν. 5209/2025, οι κανόνες κυκλοφορίας εφαρμόζονται σε κάθε χώρο που χρησιμοποιείται για δημόσια κυκλοφορία, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Σημειώνεται δε πως για την σωστή ενημέρωση των οδηγών σε αρκετούς χώρους στάθμευσης έχουν ήδη τοποθετηθεί σχετικές πινακίδες που ενημερώνουν τους οδηγούς ότι ισχύουν κανονικά οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερο βάρος από άποψη ελέγχων δίνουν πλέον οι αρχές στις θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς αρκετοί οδηγοί εξακολουθούν να τις χρησιμοποιούν ως απλές θέσεις στάθμευσης, παρά το γεγονός πως προορίζονται αποκλειστικά για την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η πρακτική αυτή δημιουργεί φυσικά σοβαρά προβλήματα προβλήματα στους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων που χρειάζονται να φορτίσουν τα οχήματά τους, αφού πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου οδηγοί φτάνουν σε διαθέσιμο, σύμφωνα με τις εφαρμογές, φορτιστή και διαπιστώνουν ότι η θέση καταλαμβάνεται από όχημα που δεν πραγματοποιεί φόρτιση.

Σε κάθε περίπτωση, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει ρητούς κανόνες για τις συγκεκριμένες θέσεις, αφού ορίζει πως η στάση και η στάθμευση στα σημεία φόρτισης επιτρέπεται αποκλειστικά σε ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα και μόνο όσο διαρκεί η διαδικασία φόρτισης.

Η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Β και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες. Σε περίπτωση που ο οδηγός απουσιάζει και δεν είναι δυνατή η άμεση αφαίρεση του διπλώματος, αφαιρούνται επιτόπου τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, τα οποία επιστρέφονται με την προσκόμιση της άδειας οδήγησης.

Στο σημείο αυτό να πούμε πως ακόμη αυστηρότερες είναι οι κυρώσεις για μια άλλη κοινή παράβαση στους χώρους στάθμευσης καταστημάτων, δηλαδή την παράνομη στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ.

Σε αυτή την περίπτωση, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες, ενώ η παράβαση υπάγεται και στο καθεστώς των υποτροπών. Σε δεύτερη παράβαση μέσα σε μία πενταετία, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ και η αφαίρεση του διπλώματος φτάνει τις 180 ημέρες, ενώ σε τρίτη υποτροπή το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για έναν ολόκληρο χρόνο.

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