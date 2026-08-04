Ενίσχυση της διαχείρισης απορριμμάτων με τη χρήση Press Containers σε Άγιο Νικόλαο και Ελούντα

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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προχώρησε στην τοποθέτηση Press Containers σε επιλεγμένα σημεία του Αγίου Νικολάου και της Ελούντας, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων και την ενίσχυση της καθαριότητας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά.

Τα Press Containers έχουν εγκατασταθεί στο Skate Park (παραποτάμιο), στον χώρο στάθμευσης Αγίου Αντωνίου (οδός Σεφέρη) και στο πάρκινγκ του μόλου Ελούντας.

Ο εξοπλισμός προορίζεται αποκλειστικά για τη διάθεση σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων. Οι επιχειρήσεις εστίασης που δεν διαθέτουν ιδιόκτητο κάδο απορριμμάτων υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα Press Containers, τοποθετώντας τις σακούλες εντός του εξοπλισμού και ενεργοποιώντας τη διαδικασία συμπίεσης μέσω του πλαϊνού πράσινου κουμπιού.

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Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι η εγκατάλειψη απορριμμάτων εκτός των Press Containers απαγορεύεται, καθώς δημιουργεί προβλήματα καθαριότητας και δυσχεραίνει το έργο της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει να ενισχύει την καθαριότητα με σύγχρονες υποδομές και αποτελεσματικές λύσεις, προς όφελος κατοίκων και επισκεπτών.

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