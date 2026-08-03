Μιχάλης Καραμαλάκης για τα αδέσποτα: "Σταγόνα στον ωκεανό οι 80 θέσεις για 5.000 ζώα"

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας», Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Αλέξη Καλοκαιρινό, με την οποία ζητά πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, καθώς και για τη σχεδιαζόμενη αναβάθμιση και επέκταση του δημοτικού κυνοκομείου.



Η παρέμβαση στηρίζεται στα στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου 2024–2028 και ειδικότερα στο Μέτρο 01.06 «Φροντίδα για τα ζώα συντροφιάς», συνολικού προϋπολογισμού 448.400 ευρώ. Από το ποσό αυτό, 372.000 ευρώ, δηλαδή το 83%, προβλέπεται να διατεθούν για την αναβάθμιση και την επέκταση του δημοτικού κυνοκομείου.



Ο Μιχάλης Καραμαλάκης αναγνωρίζει το σημαντικό έργο των εθελοντών και των φιλοζωικών σωματείων της πόλης, επισημαίνει όμως ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται συγκεκριμένος στόχος ή μετρήσιμος δείκτης για τις στειρώσεις και τη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων.



Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για τον εκτιμώμενο αριθμό των αδέσποτων στον Δήμο, τις στειρώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025, τον προγραμματισμό για το 2026, την ύπαρξη εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων, καθώς και το φυσικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα της επέκτασης του κυνοκομείου.



Με την επιστολή κατατίθεται επίσης πρόταση να εξεταστεί η ανακατανομή μέρους των ήδη προβλεπόμενων πόρων προς ένα οργανωμένο και διαρκές πρόγραμμα μαζικών στειρώσεων, με συγκεκριμένους στόχους και δείκτες αποτελεσματικότητας. Όπως τονίζεται, η αύξηση της χωρητικότητας του κυνοκομείου δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, εάν δεν συνοδεύεται από πολιτικές πρόληψης και ουσιαστικής μείωσης του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων.



Ακολουθεί αυτούσιο το πλήρες κείμενο της επιστολής:



Κύριε Δήμαρχε,



Με την παρούσα επιστολή επανερχόμαστε σε ένα θέμα που συζητείται επί σειρά ετών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Το πράττουμε στηριζόμενοι στα στοιχεία του ίδιου του Δήμου Ηρακλείου.



Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου περιλαμβάνεται το Μέτρο 01.06, με τίτλο «Φροντίδα για τα ζώα συντροφιάς», συνολικού προϋπολογισμού 448.400 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις δράσεις.



Από το συνολικό αυτό ποσό, οι 372.000 ευρώ, δηλαδή το 83%, κατευθύνονται στη δράση «Αναβάθμιση και επέκταση του δημοτικού κυνοκομείου».



Οφείλουμε αρχικά να αναγνωρίσουμε κάτι σημαντικό. Το ίδιο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταγράφει ως δυνατό σημείο της πόλης τις «πρωτοβουλίες και εθελοντικές δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και τη φιλοζωία». Και ορθώς το πράττει. Υπάρχουν εθελοντές και φιλοζωικά σωματεία που προσφέρουν καθημερινά σημαντικό έργο, καλύπτοντας πολλές φορές ανάγκες που διαφορετικά θα έμεναν ακάλυπτες. Τους οφείλουμε ένα ειλικρινές ευχαριστώ και ουσιαστική υποστήριξη, όχι ένα ακόμη πρόβλημα.



Ωστόσο, η περιγραφή του συγκεκριμένου Μέτρου αναφέρει ότι «στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δεσποζόμενων ζώων», ενώ ο τέταρτος στόχος του αφορά την ανάπτυξη «πάρκων για δεσποζόμενα ζώα».



Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, στην πόλη μας εκτιμάται ότι υπάρχουν περισσότερα από 5.000 αδέσποτα ζώα, ενώ το δημοτικό κυνοκομείο διαθέτει περίπου 80 θέσεις.



Παράλληλα, σε ολόκληρο το κείμενο των 671 σελίδων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η λέξη «στείρωση» δεν εμφανίζεται ούτε μία φορά.



Υπάρχει ακόμη ένα ζήτημα, το οποίο δεν αποτελεί δική μας εκτίμηση, αλλά έχει καταγραφεί στον τοπικό Τύπο. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, ο Δήμος Ηρακλείου κλήθηκε να καταβάλει πρόστιμο 5.200 ευρώ για το δημοτικό κυνοκομείο, ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας.



Δεν σχολιάζουμε τον έλεγχο. Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες ασκούν την προβλεπόμενη αρμοδιότητά τους και ορθώς πράττουν.



Δεν αμφισβητούμε την ανάγκη συντήρησης και αναβάθμισης του κυνοκομείου. Σημειώνουμε, όμως, ότι η επέκταση της χωρητικότητάς του δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα συστηματικό πρόγραμμα στειρώσεων, υιοθεσιών και πρόληψης των εγκαταλείψεων.



Παράλληλα επισημαίνουμε και την προφανή αντίθεση: ο Δήμος καλείται να καταβάλει πρόστιμο για το υφιστάμενο κυνοκομείο και, ταυτόχρονα, προγραμματίζει δαπάνη 372.000 ευρώ για την αναβάθμιση και την επέκτασή του, χωρίς να έχει προηγηθεί σαφής απάντηση στο βασικό ερώτημα: γιατί το κυνοκομείο γεμίζει και ποια πολιτική εφαρμόζεται για τη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων;



Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τα ακόλουθα:



Πρώτον: Πόσα αδέσποτα ζώα εκτιμά ο Δήμος ότι υπάρχουν σήμερα εντός των διοικητικών του ορίων και με ποια μεθοδολογία προέκυψε ο συγκεκριμένος αριθμός; Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει κανένα σχετικό μέγεθος και, χωρίς σαφή γραμμή αφετηρίας, δεν μπορεί να διαμορφωθεί ούτε να αξιολογηθεί οποιοσδήποτε στόχος.



Δεύτερον: Πόσες στειρώσεις αδέσποτων ζώων πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025, ποιο ήταν το συνολικό και το μέσο κόστος τους και πόσες στειρώσεις έχουν προγραμματιστεί για το 2026;



Τρίτον: Διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τα ζώα συντροφιάς; Εάν ναι, με ποια απόφαση εγκρίθηκε και ποιος είναι ο αριθμός διαδικτυακής ανάρτησής της;



Τέταρτον: Ποιο είναι το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και το φυσικό αντικείμενο της δράσης «Αναβάθμιση και επέκταση του δημοτικού κυνοκομείου», προϋπολογισμού 372.000 ευρώ; Πόσες επιπλέον θέσεις φιλοξενίας προβλέπεται να δημιουργηθούν και βάσει ποιας μελέτης ή εκτίμησης αναγκών προσδιορίστηκε το συγκεκριμένο έργο;



Παράλληλα, καταθέτουμε μία συγκεκριμένη πρόταση, η οποία δεν προϋποθέτει πρόσθετη χρηματοδότηση.



Η διεθνής επιστημονική εμπειρία καταδεικνύει ότι η ουσιαστική και διατηρήσιμη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων επιτυγχάνεται μέσα από συνεχή και μαζικά προγράμματα στειρώσεων, τα οποία καλύπτουν ποσοστό άνω του 70% του πληθυσμού τους.



Στο Μέτρο 01.06 έχουν ήδη προβλεφθεί συνολικά 448.400 ευρώ. Δεν ζητούμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον.



Ζητούμε να προστεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συγκεκριμένος στόχος και μετρήσιμος δείκτης για τις στειρώσεις των αδέσποτων ζώων και να εξεταστεί η ανακατανομή μέρους του ήδη προβλεπόμενου κονδυλίου προς την κατεύθυνση αυτή.



Διότι, όσο και αν επεκταθεί το δημοτικό κυνοκομείο, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί ένας πληθυσμός χιλιάδων αδέσποτων ζώων αποκλειστικά μέσω της αύξησης των θέσεων φιλοξενίας. Η αύξηση της χωρητικότητας δεν επιλύει το πρόβλημα. Απλώς το μεταθέτει χρονικά.



Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι εξακολουθούμε να μετράμε την υποδομή και όχι το αποτέλεσμα. Ο αριθμός των θέσεων του κυνοκομείου αποτελεί εκροή μιας πολιτικής. Η πραγματική μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων αποτελεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.



Και αυτό το αποτέλεσμα σήμερα δεν καταγράφεται, δεν μετριέται και δεν περιλαμβάνεται στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος.



Παρακαλούμε για την πλήρη, σαφή και τεκμηριωμένη απάντησή σας στα παραπάνω ερωτήματα.



Με εκτίμηση,



Μιχάλης Καραμαλάκης



Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης



«Ηράκλειο, η Πόλη μας»

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