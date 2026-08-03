Δήμος Γόρτυνας: Μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση Γευσιγνωσίας στο χωριό Αποΐνι (φωτο)

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Κρήτης ως Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια το έτος 2026, το Δίκτυο Συλλόγων Μεσσαράς πραγματοποίησε την 17η Γευσιγνωσία στο γραφικό παραδοσιακό χωριό Αποΐνι, στης 30-7-2026, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι συμμετέχοντες σύλλογοι και οι επιχειρηματίες έδωσαν το «δυναμικό παρών», αναδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας. Με εξαιρετική επιτυχία και αθρόα συμμετοχή ολοκληρώθηκε η εκδήλωση της 17η Γευσιγνωσίας των Συλλογών η οποία πραγματοποιήθηκε στης 30 Ιουλίου στο χωριό Αποϊνι στο χώρο του δημοτικού σχολείου.



Η εκδήλωση κατάφερε να φέρει κοντά εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, με στόχο την ανάδειξη του γαστρονομικού πλούτου του τόπου μας.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να γευτούν τα εκλεκτά εδέσματα που είχαν ετοιμάσει οι εθελοντές των συλλογών, να δικτυωθούν και να θέσουν στόχους για μελλοντικές κοινές δράσεις.

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Η δυναμική παρουσία ιδιωτών και θεσμικών φορέων απέδειξε, ακόμα μια φορά, πως η συνεργασία μπορεί να φέρει άμεσα και απτά αποτελέσματα.



Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την άρτια οργάνωση στον τοπικό σύλλογο Αποινίου «Βάκιωτες», καθώς και στους κατοίκους του χωριού για την αγάπη, ζεστασιά και φιλοξενία τους.



Εξαιρετικές ήταν και οι ομιλίες του Δρ. αρχαιολόγου Αντώνη Βασιλάκη για την ιστορία και αρχαιολογία του τόπου και της Δρ. γεωπόνου Νίκης Ταβερναράκη καθώς και της συντονίστριας δημοσιογράφο κ. Νέλλη Κατσαμά. Ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίαση των φαγητών και των προϊόντων από τον βραβευμένο σεφ κ. Χρήστο Λάπα.



Με τη συμμετοχή συλλόγων και ιδιωτών αναδείξαμε για άλλη μια φορά τον γαστρονομικό πλούτο του τόπου μας, τιμώντας τις γεύσεις του και τους ανθρώπους του που κρατούν ζωντανή την κρητική παράδοση.



Χαιρετισμοί έγιναν από τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας κ. Μπιμπάκη Νίκο, την αντιδήμαρχο Δήμου Γόρτυνας κ. Μαρία Σέγκου, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Σοκαρά κ. Δημητράκη Γεώργιο, την πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου Αποϊνίου «ΒΑΚΙΩΤΕΣ» κ. Ρούλα Παυλίδη και τον πρόεδρο του Δικτύου Συλλόγων Μεσσαράς κ. Σπυριδάκη Μιχάλη.

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Πραγματοποιήθηκε η απονομή και παράδοση του Κυπέλου της Γευσιγνωσίας του Δικτύου από τον πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου Σταβιών κ. Μουντράκη Γιώργο στην πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου Αποϊνίου «ΒΑΚΙΩΤΕΣ» κ. Ρούλα Παυλίδη και δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε λόγω πένθους χωρίς μουσική, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού για την απώλεια των πυροσβεστών, αλλά και συμπαράστασης προς όλους τους πυροσβέστες που συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις πυρκαγιές. Στεκόμαστε με ευγνωμοσύνη στο πλευρό του πυροσβεστικού σώματος, των εθελοντών και της αστυνομίας που αγωνίζονται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των συμπολιτών μας.

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Η γαστρονομία αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να έρθουμε πιο κοντά, να ανταλλάξουμε πολιτισμικά στοιχεία και να μοιραστούμε μοναδικές στιγμές.



Η γαστρονομία αποτελεί το ισχυρότερο «όχημα» για την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Όταν οι τοπικοί σύλλογοι, οι παραγωγοί και οι φορείς συνεργάζονται για μια ενιαία δράση, τα οφέλη πολλαπλασιάζονται και διαχέονται σε ολόκληρη την κοινωνία. Η Γευσιγνωσία είναι μια δράση κοινωνικής συνοχής, και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να διάσπασει την επιτυχημένη αυτή κοινωνική εθελοντική δράση πολιτιστικής αλληλεγγύης που υλοποιείται από το Δίκτυο Συλλόγων Μεσσαράς.



Το Δίκτυο Συλλόγων Μεσσαράς έχει οργανώσει τα παρακάτω Διεθνή συνέδρια με την ICAF, το 28ο συνέδριο της ICAF με θέμα Ψάρι και Θαλασσινά και το 32ο ICAF με θέμα Φαγητό και Τέχνη. Η ICAF είναι μια Διεθνή Επιτροπή για την Ανθρωπολογία της Διατροφής και των Τροφίμων (International Commission on the Anthropology of Food and Nutrition), ένας επιστημονικός οργανισμός που μελετά πώς οι ανθρώπινες κουλτούρες σχετίζονται με το φαγητό. Ερευνά πώς οι κοινωνίες παράγουν, μοιράζονται και καταναλώνουν την τροφή τους και συνδέει την κοινωνική και πολιτισμική πλευρά του φαγητού με τη δημόσια υγεία και τη διατροφή.



Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης Ημέρες «Λεβήνα Υγεία- Πολιτισμός- Άνθρωπος – Φύση», το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER ΜΕΣΣΑΡΑΣ, η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, το Δίκτυο Συλλόγων Μεσσαράς και το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης, συνδιοργάνωσαν και υλοποιήσαν ημερίδα με τίτλο «Περιβαλλοντικές και πολιτιστικές παράμετροι της διατροφής, διατροφή και ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά και αρχαιά διατροφή των Ελλήνων», στις 27 Απριλίου 2024.

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Ευχαριστούμε από καρδιάς τις εθελόντριες αγρότισσες των συλλόγων για τις μυρωδιές, τις γεύσεις που μας πρόσφεραν και την αγάπη που έβαλαν στο μαγείρεμα.

Η συμμετοχή των συλλογών και ιδιωτών δείχνει ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα για το γενικό καλό.



Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν και βοήθησαν ενεργά από καρδίας στη υλοποίηση της 17ης Γευσιγνωσίας στο ΑΠΟΪΝΙ του Δήμου Γόρτυνας.

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Τα κριτήρια επιλογής του Δικτύου Συλλογών Μεσσαράς από το Δ/Σ, για το ποιο χωριό θα πραγματοποιήσει τον επόμενο χρόνο την Γευσιγνωσία είναι τα εξής: .

1. Να κάνει αίτημα ο σύλλογος που διεκδικεί την επόμενη γευσιγνωσία στο email του σωματείου: [email protected].



2. Ο σύλλογος που πήρε την γευσιγνωσία δεν μπορεί να πάρει ξανά την ίδια δράση μέχρι να συμπληρωθεί ο κύκλος. Για αυτό το λόγο το Δ/Σ αποφάσισε να κάνει δυο γευσιγνωσίας (γαστρονομίες) το χρόνο, εάν είναι εφικτό. Η συμμετοχή του κάθε συλλόγου στις γευσιγνωσίες του Δικτύου εξασφαλίζει την επαρκή γνώση, ικανότητα και εμπειρία οργάνωσης της επομένης γευσιγνωσίας.

3. Η σχέση αλληλεγγύης, ο ηθικός δεσμός και η έμπρακτη συμπαράσταση μεταξύ των συλλόγων ή φορέων που βασίζεται στην ενότητα, στα κοινά συμφέροντα και στην αμοιβαία βοήθεια, όπως είναι η συμμετοχή στη πολιτιστική δράση της Γευσιγνωσίας και απόκτηση σχετικής εμπειρίας οργάνωσης. Σημαίνει να μοιραζόμαστε τις δυσκολίες του άλλου συλλόγου και να προσφέρομε στήριξη.

4. Η σχέση σεβασμού που σημαίνει ότι εκτιμάμε, τιμάμε και αναγνωρίζουμε την αξία, τα δικαιώματα των δράσεων του κάθε συλλόγου και δεν λειτουργούμε σαν κλεπταποδόχοι δράσεων και ιδεών από το Δίκτυο.

5. Η χωρική δικαιοσύνη δράσεων του Δικτύου είναι η δίκαιη και ισότιμη κατανομή των δράσεων και ευκαιριών στον γεωγραφικό χώρο στη ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς. Στόχος είναι να μην υπάρχουν αποκλεισμοί ή ανισότητες ανάλογα με πόσο πληθυσμό έχει το χωριό. Το ίδιο αντιμετωπίζεται ο σύλλογος ενός κεφαλοχωρίου και το ίδιο ο σύλλογος ενός μετοχιού, ώστε η γευσιγνωσία να πάει σε όλα τα χωριά.

6. Η σχέση εμπιστοσύνης, καλής πρόθεσης και ωριμότητας του υποψηφίου συλλόγου και φυσικά η ασφάλεια, που δίδουν τα μέλη του κάθε Δ/Σ του συλλόγου για την υλοποίηση της δράσης Γευσιγνωσίας.



7. Και το πιο βασικό, φυσικά, η απόφαση παίρνεται μέσα από δημοκρατικό διάλογο στο Δ/Σ του Δικτύου με ανοικτή διαδικασία, διαφάνειας και αιτιολογημένη επιλογή.

Ραντεβού στο επόμενο χωριό της 18ο Γευσιγνωσίας του Δικτύου Συλλόγων Μεσσαράς.

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