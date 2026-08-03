Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Δυτική Αττική: Καίγονται σπίτια στην Ψάθα - Εκκενώνονται οικισμοί και η ΒΙ.ΠΕ.

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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται για ακόμα μια φορά η Δυτική Αττική, καθώς ένα ανεξέλεγκτο πύρινο μέτωπο κατακαίει το συμπαγές πευκοδάσος και απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές, βιομηχανικές ζώνες και υποδομές.

Οι συνεχείς, σφοδρές αναζωπυρώσεις και οι διαρκείς αλλαγές στη φορά των ανέμων έχουν δημιουργήσει ένα σκηνικό απόλυτου τρόμου, με τις φλόγες να γλείφουν πλέον τις αυλές των σπιτιών.

Συναγερμός από το 112 και μαζικές εκκενώσεις

Η Πολιτική Προστασία έχει ενεργοποιήσει διαδοχικά το 112, στέλνοντας επείγοντα μηνύματα στους κατοίκους πολλών οικισμών να εγκαταλείψουν αμέσως τις εστίες τους.

Ψάθα: Η κατάσταση κρίνεται ως η πλέον κρίσιμη. Η φωτιά έχει περικυκλώσει τον οικισμό και καίει δίπλα σε οικίες. Δόθηκε εντολή για άμεση απομάκρυνση των πολιτών μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα.Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος.

Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να εκκενώσουν επειγόντως τις περιοχές τους και να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο.ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων (Παπά Περιβόλι).

Συναγερμός σήμανε και στη βιομηχανική ζώνη, με εντολή απομάκρυνσης προς τα Μέγαρα. Το Εργατικό Κέντρο της περιοχής εκφράζει έντονες ανησυχίες και καταγγέλλει καθυστερήσεις στην ασφαλή απομάκρυνση των εργαζομένων από τα εργοστάσια.

Μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπυρώσεις

Στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές και εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού προτού πέσει το σκοτάδι.

Στο Κανδήλι καταγράφεται το μεγαλύτερο ενιαίο νοτιοανατολικό μέτωπο, όπου, εκτός από σπίτια, καίγεται ήδη και μια κτηνοτροφική μονάδα.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να τηρούν πιστά τις οδηγίες, να κλείνουν ερμητικά πόρτες και παράθυρα για να προστατευτούν από τους πυκνούς καπνούς και να μην εμποδίζουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων στους στενούς επαρχιακούς δρόμους.

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