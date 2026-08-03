Δεν είναι η Ελλάδα - Αυτή η ευρωπαϊκή χώρα βλέπει τις κρατήσεις της να εκτοξεύονται στο +18%

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Παρά το γεγονός ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί και ότι σε ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις ακόμη και μία μπίρα κοστίζει σχεδόν όσο μια μικρή τραπεζική δόση, οι ταξιδιώτες αρνούνται να μείνουν στο σπίτι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Amadeus Travel Intelligence και του UN Tourism, που παρακολούθησαν επί έναν χρόνο τις πτήσεις, τις διαμονές και τις ταξιδιωτικές κρατήσεις, η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό διακοπών παγκοσμίως.

Η τελευταία έκθεση Travel Insights, η οποία καλύπτει την περίοδο από τον Μάιο του 2025 έως τον Απρίλιο του 2026, δείχνει ότι η ευρωπαϊκή ήπειρος υποδέχθηκε 130 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες μόνο κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026.

Ο αριθμός είναι αυξημένος κατά 4% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Επομένως, εάν αισθανθήκατε ότι ο αγαπημένος σας ευρωπαϊκός προορισμός ήταν τελευταία περισσότερο γεμάτος από το συνηθισμένο, δεν ήταν ιδέα σας.

Η Ισπανία παραμένει η πρωταθλήτρια του ευρωπαϊκού τουρισμού

Η έκθεση αναδεικνύει την Ισπανία ως τον ευρωπαϊκό προορισμό με τις περισσότερες αναζητήσεις και κρατήσεις.

Μαζί με τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, η Ισπανία αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές αγορές για την περίοδο υψηλής ζήτησης από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο.

Η χώρα βρίσκεται επίσης κοντά στην κατάρριψη ενός εντυπωσιακού ρεκόρ. Ο υπουργός Τουρισμού της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι αναμένεται να υποδεχθεί περίπου 100 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες μέσα στο 2026.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε περίπου 48 εκατομμύρια κατοίκους. Αυτό σημαίνει ότι οι τουρίστες που αναμένεται να επισκεφθούν την Ισπανία για τον ήλιο, τις παραλίες και τα tapas θα είναι περισσότεροι από διπλάσιοι σε σχέση με τους κατοίκους της.

Η Τσεχία είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος προορισμός της Ευρώπης

Η πρωτιά της Ισπανίας δεν σημαίνει ότι παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Τον συγκεκριμένο τίτλο κατακτά η Τσεχία, η οποία κατέγραψε άνοδο 18% στις κρατήσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Ακολουθεί η Ισλανδία, με αύξηση 11%, ενώ ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση καταγράφει και η Δανία.

Αντί να επιλέγουν αυτομάτως τους παραδοσιακούς προορισμούς της Ευρώπης που βασίζονται στον ήλιο και τη θάλασσα, περισσότεροι ταξιδιώτες στρέφονται πλέον σε city breaks και αποδράσεις στη φύση στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη.

Ποιοι ταξιδεύουν περισσότερο στην Ευρώπη

Οι Ιάπωνες τουρίστες επισκέπτονται την Ευρώπη με μεγαλύτερη ένταση από ποτέ, καθώς οι κρατήσεις τους έχουν αυξηθεί κατά 19% – περισσότερο από κάθε άλλη αγορά.

Σημαντική άνοδο παρουσιάζουν επίσης τα ταξίδια προς την Ευρώπη από τη Δανία και την Αίγυπτο.

Όποιος θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις κατακλύζονται κυρίως από backpackers ηλικίας περίπου 20 ετών, ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσει. Οι ταξιδιώτες με τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη ανήκουν σήμερα στην ηλικιακή κατηγορία 46 έως 65 ετών.

Η συγκεκριμένη ομάδα αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής ταξιδιωτικής ζήτησης στην Ευρώπη, ενώ το ποσοστό της αυξάνεται ακόμη περισσότερο σε δημοφιλείς προορισμούς όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και η Μαδρίτη.

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