Μικρή βελτίωση στη Δυτική Αττική - Kίνδυνος αναζωπυρώσεων, συνεχείς οι ρίψεις

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Παρά τη σχετική εκτόνωση που παρουσίασε το πρωί το βόρειο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική (Άγιος Νεκτάριος – Κρύο Πηγάδι), οι αναζωπυρώσεις που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι διατηρούν την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη.

Όπως δήλωσε στο ERTnews ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται αυτή την ώρα στον Κιθαιρώνα, με τους οικισμούς Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι να βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχίας.

«Το μέτωπο στο βόρειο τμήμα της πυρκαγιάς παρουσίαζε εκτόνωση το πρωί, όμως το μεσημέρι είχαμε αναζωπύρωση. Οι οικισμοί που απειλούνται περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι ο Άγιος Νεκτάριος και το Κρύο Πηγάδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα είμαστε εκεί, με τη συνδρομή και των εναέριων μέσων», σημείωσε.

Εκεί διεξάγεται τιτάνια μάχη από εκατοντάδες πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές και δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες, σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της, σε συνεργασία πλέον από το πρωί με τα εναέρια μέσα που επιχειρούν, καθώς έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι και επιτρέπουν την χρήση τους.

Στο τελευταίο μέτωπο, σύμφωνα με την εικόνα που δίνεται από την Πυροσβεστική, υπάρχει από το πρωί μια μικρή βελτίωση, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο, αλλά καίγεται όλο το βουνό από πολλές και μεγάλες εστίες. Αυτό, όπως τονίζουν στελέχη του Π.Σ., δεν επιτρέπει εφησυχασμό και όλες οι δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση και συναγερμό.

Τεράστια η περίμετρος της πυρκαγιάς – Κινήθηκε αντίθετα στον άνεμο

Ο κ. Τσίγκας τόνισε ακόμη ότι η πυρκαγιά έχει αναπτύξει τεράστια περίμετρο, με πολλές ενεργές και θερμές ζώνες, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Όπως εξήγησε, η φωτιά ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, όμως η πορεία της δεν καθορίστηκε μόνο από τους ανέμους. «Λόγω των κλιματολογικών συνθηκών οδηγήθηκε όχι από την πλευρά που την κατεύθυνε ο άνεμος, αλλά από την πλευρά που υπήρχε τεράστιος ορεινός όγκος με καύσιμη ύλη», είπε.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Νίκος Λαυράνος, περιέγραψε τις εξαντλητικές συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις βρίσκονται στα μέτωπα επί ημέρες.

Καλύτερη εικόνα σε Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα σε Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, καθώς η ένταση της φωτιάς έχει υποχωρήσει σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες.

Η φορά των ανέμων έχει βοηθήσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς σε ορισμένα σημεία οδηγεί τις φλόγες προς ήδη καμένες εκτάσεις.

Ωστόσο, οι ενεργές εστίες παραμένουν και οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για να «σπάσουν» τα μέτωπα και να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις.

12 εναέρια μέσα στη μάχη – Έως 28 μπορούν να διατεθούν

Από νωρίς το πρωί επιχειρούν εναέρια μέσα στη Δυτική Αττική, με τον αριθμό τους να αυξάνεται σταδιακά.

Συνολικά επιχειρούν 12 αεροσκάφη και ελικόπτερα, ενώ υπάρχει δυνατότητα να διατεθούν έως και 28 μέσα, ανάλογα με τις επιχειρησιακές συνθήκες.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ, καθώς και μηχανήματα έργου που ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες.

Μαύρη σελίδα η σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα

Η μεγάλη πυρκαγιά σημαδεύτηκε και από την τραγωδία με τη σύγκρουση δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell στην Ψάθα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πυρόσβεσης.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας σύνδεσμος-συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ τα δύο μέλη του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, διασώθηκαν.

Η Ελληνική Αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τα αίτια της σύγκρουσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο μηχανολόγος-μηχανικός αεροναυπηγός Κώστας Λακαφώσης μίλησε στο MEGA για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Ψάθα. Αναλύοντας το σχετικό βίντεο, εκτιμά ότι οι δύο χειριστές δεν είχαν αντιληφθεί ο ένας την παρουσία του άλλου λόγω των σημαντικών τυφλών σημείων που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, τα οποία δεν διαθέτουν πλήρως διαφανή θάλαμο (bubble canopy).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: