Βανδή - Μπισμπίκης: Ρομαντική απόδραση του ζευγαριού

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Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκαν στον τόπο καταγωγής της τραγουδίστριας, την Καβάλα. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη βραδινή τους βόλτα στην πόλη.

Σε μία από τις φωτογραφίες, το ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό σε μια selfie, περπατώντας στους δρόμους της Καβάλας, τρώγοντας ψητό καλαμπόκι.

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