Εκκλησία Κρήτης: Οδύνη για τα θύματα των πυρκαγιών στο Ρέθυμνο - Άμεση αρωγή στους πληγέντες

Με βαθιά οδύνη και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης τοποθετήθηκε με επίσημη ανακοίνωσή της απέναντι στην ανείπωτη τραγωδία που έπληξε το Ρέθυμνο και άλλες περιοχές της χώρας, εξαιτίας των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών.Θρήνος για τα θύματα και συμπαράσταση στους πληγέντες

Η Εκκλησία της Κρήτης εκφράζει τον βαθύτατο πόνο της για τις συνέπειες της πύρινης λαίλαπας, εστιάζοντας πρωτίστως στην απώλεια ανθρώπινων ζωών. Η Ιερά Σύνοδος προσεύχεται για την ανάπαυση των πέντε συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους, ενώ απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

Παράλληλα, δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση και την αγάπη της προς όλους τους πληγέντες, τονίζοντας την ανάγκη για ενότητα και αλληλοϋποστήριξη προκειμένου να επουλωθούν οι πληγές που άνοιξε η καταστροφή.

Έπαινος στους μαχητές της πρώτης γραμμήςΙδιαίτερη μνεία γίνεται στο προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στους εθελοντές, καθώς και σε όλους όσοι εργάστηκαν με αυταπάρνηση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και κατάσβεση των μετώπων της φωτιάς.

Η Σύνοδος τους συγχαίρει και τους ευχαριστεί δημόσια για το δύσκολο έργο τους.

Άμεση υλική και πνευματική αρωγή

Η Εκκλησία της Κρήτης δεν περιορίζεται στα λόγια παρηγοριάς, αλλά περνά σε πράξεις ουσιαστικής συνδρομής. Το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την υλική και πνευματική στήριξη των ανθρώπων που έχασαν τις περιουσίες τους.

Η βοήθεια αυτή θα διοχετευθεί στοχευμένα μέσω της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, η οποία βρίσκεται στην καρδιά των πληγεισών περιοχών.

Έκκληση για την προστασία του περιβάλλοντος

Με αφορμή το τραγικό αυτό γεγονός, απευθύνεται αυστηρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν πιστά τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών για την πρόληψη νέων πυρκαγιών.Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος εύχεται σε ολόκληρο τον λαό της Μεγαλονήσου να διέλθει με υγεία την περίοδο του Δεκαπενταυγούστου, κάτω από τη σκέπη της Παναγίας.

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