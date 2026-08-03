Η ροζ βενζίνη μπήκε στα πρατήρια της Ευρώπης -Ποια είναι, σε τι διαφέρει

Παρότι η αυτοκινητοβιομηχανία επιταχύνει τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν για πολλά ακόμη χρόνια. Για τον λόγο αυτό, οι εταιρείες πετρελαιοειδών επενδύουν σε εναλλακτικά καύσιμα που μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, χωρίς να χρειαστεί ο οδηγός να αλλάξει το αυτοκίνητο του.

Στο πλαίσιο αυτό, η ισπανική Repsol ξεκίνησε να εγκαθιστά σε επιλεγμένα πρατήρια αντλίες με χαρακτηριστικό ροζ χρώμα, μέσω των οποίων διατίθεται η νέα βενζίνη Nexa 95, ένα 100% ανανεώσιμο καύσιμο το όποιο σύμφωνα με την εταιρεία είναι πλήρως συμβατό με τους σύγχρονους βενζινοκινητήρες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Φυσικά δεν είναι η πρώτη προσπάθεια της εταιρείας προς αυτή την κατεύθυνση, αφού ήδη διαθέτει το ανανεώσιμο πετρέλαιο Diesel Nexa.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά καύσιμα που παράγονται από ορυκτές πρώτες ύλες, τα ανανεώσιμα καύσιμα προέρχονται από βιομάζα, οργανικά απόβλητα και άλλες μη ορυκτές πηγές. Η χημική τους σύνθεση, όμως, είναι αντίστοιχη με αυτή της βενζίνης και του πετρελαίου που χρησιμοποιούνται σήμερα, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους υπάρχοντες κινητήρες χωρίς καμία απολύτως μετατροπή.

Μάλιστα, τα ανανεώσιμα καύσιμα μπορούν ήδη να διατεθούν μέσω του υφιστάμενου δικτύου πρατηρίων, αξιοποιώντας τις ίδιες υποδομές ανεφοδιασμού. Αυτό αποτελεί και το σημαντικότερο πλεονέκτημά τους, καθώς δεν απαιτούνται αλλαγές ούτε στα οχήματα ούτε στον τρόπο ανεφοδιασμού.

Αυτή τη στιγμή διατίθεται σε περίπου 30 πρατήρια της Repsol στην Ισπανία, με την εταιρεία να σχεδιάζει τη σταδιακή επέκταση του δικτύου διάθεσής του τα επόμενα χρόνια. Η τιμή του είναι περίπου 9 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο υψηλότερη από εκείνη της συμβατικής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων.

Παράλληλα, η Repsol ανακοίνωσε την έναρξη πιλοτικού προγράμματος σε συνεργασία με τις Toyota, BMW και Bosch. Για διάστημα έξι μηνών, περίπου 20 οχήματα των δύο κατασκευαστών θα κινούνται αποκλειστικά με τη νέα ανανεώσιμη βενζίνη, ώστε να αξιολογηθεί η λειτουργία της σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Στόχος του προγράμματος είναι να αποδειχθεί ότι τα ανανεώσιμα καύσιμα μπορούν να αποτελέσουν μια συμπληρωματική λύση για τη μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών, επιτρέποντας στα σημερινά οχήματα εσωτερικής καύσης να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ανανεώσιμα καύσιμα δεν πρέπει να συγχέονται με τα λεγόμενα e-fuels ή συνθετικά καύσιμα. Τα τελευταία παράγονται με τη χρήση πράσινου υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα που δεσμεύεται από την ατμόσφαιρα, αποτελώντας μια διαφορετική τεχνολογία, η οποία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό κόστος παραγωγής. ﻿

Μάλιστα οι ειδικοί εκτιμούν ότι ακόμη και προς το τέλος της δεκαετίας το κόστος των συνθετικών καυσίμων θα παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των συμβατικών, με την τιμή του να κυμαίνεται στα 4 ευρώ, ενώ η παραγωγική τους δυνατότητα θα καλύπτει μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της παγκόσμιας ζήτησης.

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