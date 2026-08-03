Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη» - Τι σημαίνει αυτό και για τον Δεκαπενταύγουστο

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη φαίνεται πως μπαίνει σε μια νέα φάση, καθώς το κυρίαρχο μοτίβο των τελευταίων εβδομάδων αρχίζει να καταρρέει. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές του φετινού καλοκαιριού, αφού η παρατεταμένη επιρροή των υψηλών πιέσεων αναμένεται να δώσει τη θέση της σε πιο δυναμικές και ψυχρότερες καιρικές εξελίξεις.

Τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF) δείχνουν ότι ο αντικυκλώνας που διατήρησε για μεγάλο διάστημα θερμές και σταθερές συνθήκες στην Ευρώπη εξασθενεί σημαντικά. Η υποχώρησή του επιτρέπει την κάθοδο πιο δροσερών ατλαντικών αερίων μαζών προς την περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Πότε αναμένεται η πρώτη σημαντική μεταβολή

Η πρώτη σημαντική μεταβολή αναμένεται από την Παρασκευή 7 Αυγούστου, όταν μια ισχυρή ατλαντική ύφεση προβλέπεται να κινηθεί προς τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να περιορίσει την επιρροή του αφρικανικού αντικυκλώνα, ο οποίος μέχρι σήμερα ευθύνεται για τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και τις παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα σε αρκετές περιοχές.

Η αλλαγή της κυκλοφορίας θα φέρει αισθητή δροσιά σε μεγάλο τμήμα της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, σηματοδοτώντας το τέλος της τελευταίας έντονης θερμής περιόδου. Παράλληλα, η μεταβολή δεν αναμένεται να είναι απλή θερμοκρασιακή πτώση, αλλά να συνοδευτεί από αυξημένη αστάθεια και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το βαρομετρικό σύστημα εκτιμάται ότι θα οργανωθεί σε πιο κλειστή κυκλωνική δομή, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες για ισχυρές καταιγίδες και τοπικά επικίνδυνα φαινόμενα. Κατά το διάστημα 8 και 9 Αυγούστου, αρκετές περιοχές της κεντρικής Μεσογείου και των Βαλκανίων αναμένεται να επηρεαστούν από δυνατές βροχές, έντονες καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και σημαντική πτώση του υδραργύρου, καθώς το ψυχρό μέτωπο θα μετακινείται σταδιακά προς τα νοτιοανατολικά.

Στη συνέχεια, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οι ψυχρότερες αέριες μάζες αναμένεται να επεκταθούν ακόμη περισσότερο προς τον νότο. Η εξέλιξη αυτή θα συνοδευτεί από περισσότερες νεφώσεις, τοπικές βροχές και γενικότερη αστάθεια σε περιοχές της νότιας Ευρώπης.

Με βάση τα μέχρι στιγμής προγνωστικά σενάρια, δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και νέα οργανωμένη ατμοσφαιρική διαταραχή, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει τα φαινόμενα, φέρνοντας εκ νέου βροχές και καταιγίδες, αλλά και θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις συνηθισμένες για την εποχή σε αρκετές περιοχές της Μεσογείου και της νότιας Ευρώπης.

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