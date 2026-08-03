Έχτιζε ένα κάστρο για 25 χρόνια στην κορυφή βουνού – Το απίστευτο έργο ενός προγραμματιστή στις ΗΠΑ

Χωρίς να έχει προηγούμενη εμπειρία στην κατασκευή κατοικιών, ο Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας λογισμικού Λανς Κιν αποφάσισε να δημιουργήσει ένα έργο ζωής: ένα εντυπωσιακό κάστρο στην κορυφή ενός βουνού στο Νιου Χάμσαϊρ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κατασκευή, συνολικής έκτασης περίπου 697 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται πάνω σε μια απόκρημνη γρανιτένια πλαγιά, περίπου 183 μέτρα πάνω από την κοιλάδα. Η πρόσβαση στο σημείο γίνεται μέσω ενός δύσκολου ιδιωτικού δρόμου με πολλές στροφές, γεγονός που έχει μετατρέψει τη μεταφορά υλικών και εξοπλισμού σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του εγχειρήματος.

Το έργο ξεκίνησε πριν από 25 κατασκευαστικές περιόδους και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, καθώς οι δύσκολες συνθήκες της περιοχής περιορίζουν σημαντικά τον χρόνο εργασιών κάθε χρόνο. Το 2025 καταγράφηκε ένα σημαντικό βήμα προόδου, με την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης του επάνω ορόφου του κτιρίου.

Η κατασκευή σε βραχώδες έδαφος απαίτησε ειδικές τεχνικές λύσεις. Για τη σταθερότητα του κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν μεταλλικές αγκυρώσεις μέσα στον γρανίτη, ώστε τα θεμέλια να συνδεθούν με ασφάλεια με το φυσικό έδαφος. Παράλληλα, οι τοίχοι κατασκευάζονται με ειδικά μονωτικά καλούπια σκυροδέματος, τα οποία προσφέρουν τόσο αντοχή όσο και καλύτερη θερμομόνωση.

Οι εργασίες δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Οι έντονες χιονοπτώσεις περιορίζουν την κατασκευαστική περίοδο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και ο δύσβατος δρόμος δημιουργούν επιπλέον εμπόδια στη μεταφορά και την τοποθέτηση μεγάλων δομικών στοιχείων.

Ο Λανς Κιν σχεδίασε αρχικά το κάστρο μέσω ειδικού προγράμματος στον υπολογιστή, πριν τα σχέδια ελεγχθούν και προσαρμοστούν από μηχανικούς. Παρότι είχε τον βασικό ρόλο στην υλοποίηση του οράματός του, για τις πιο απαιτητικές εργασίες συνεργάστηκε με εξειδικευμένα συνεργεία.

Το όραμά του δεν περιορίζεται μόνο στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του κτιρίου. Ο σχεδιασμός προβλέπει ένα σύγχρονο ενεργειακό σύστημα με φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρια, μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, ηλιακή θέρμανση και γεωθερμική αντλία θερμότητας, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή ανεξαρτησία.

Ωστόσο, τα συστήματα αυτά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως και το κάστρο παραμένει υπό κατασκευή. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερα από δύο δεκαετίες, ο δημιουργός του συνεχίζει να εργάζεται για την ολοκλήρωση ενός μοναδικού έργου που συνδυάζει την προσωπική φιλοδοξία, την τεχνολογία και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική

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