ΟΦΗ: Έτσι έζησαν την κλήρωση -Τι δήλωσαν Κόντης, Φούντας και Καραχάλιος

Με αγωνία έζησε η αποστολή του ΟΦΗ τη διαδικασία της κλήρωσης των play offs του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης και οι Ταξιάρχης Φούντας, Ζήσης Καραχάλιος, μίλησαν στην κάμερα του ΟΦΗ TV για την ευρωπαϊκή επιστροφή της ομάδας, καθώς και για το ζευγάρι Μακάμπι Τελ Αβίβ- ΤΣΣΚΑ Σόφιας από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΟΦΗ στις 20 & 27 Αυγούστου.

Ο προπονητής των Κυπελλούχων Ελλάδας έθεσε ξεκάθαρα ως στόχο την πρόκριση στην league phase του Europa League τονίζοντας στις δηλώσεις του: “Είναι πολύ σημαντικό για τον ΟΦΗ ότι επιστρέφει στην Ευρώπη. Η κλήρωση είχε δύσκολες ομάδες. Για εμάς δεν είχε διαφορά με ποιον θα παίζαμε. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες που έχουν Ευρωπαϊκή εμπειρία και σε αυτή τη φάση σίγουρα μετράει. Δύο ομάδες που έχουν επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους και θα είναι σε διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας. Θα θέλαμε τη δυναμική παρουσία του κόσμου και μαζί τους θα κάνουμε μία δυναμική προσπάθεια για να μπούμε στο Europa League”.

Ο Φούντας τόνισε : “Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε, θέλουμε να μπούμε στη League Phase του Europa League και εύχομαι να τα καταφέρουμε”, ενώ ο Καραχάλιος επισήμανε ότι: “Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε, θέλουμε να μπούμε στη League Phase του Europa League και εύχομαι να τα καταφέρουμε”.

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