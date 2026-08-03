"Κλειδώνουν" οι υποψηφιότητες στο κόμμα Τσίπρα: Τα πρώτα ηχηρά ονόματα για τα ψηφοδέλτια

Η πολιτική πιάτσα βουίζει τα τελευταία εικοσιτετράωρα, καθώς στο στρατόπεδο της «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα οι διεργασίες για το στήσιμο των ψηφοδελτίων έχουν πάρει φωτιά.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τα τηλέφωνα έχουν ανάψει για τα καλά, όμως οι πρώτες μεγάλες υποψηφιότητες φαίνεται πως έχουν ήδη «κλειδώσει» και δείχνουν ξεκάθαρα τη στρατηγική του νέου φορέα: Ένα κράμα αναγνωρίσιμων προσώπων της πρώτης γραμμής, «μπαρουτοκαπνισμένων» στελεχών και έντονης δόσης ανανέωσης.

Το «βαρύ πυροβολικό» στην Αττική

Τα μεγάλα στοιχήματα παίζονται, όπως είναι φυσικό, στις μεγάλες περιφέρειες της Αττικής. Εκεί όπου οι καρέκλες είναι «ηλεκτρικές» και ο ανταγωνισμός θα χτυπήσει κόκκινο.

Το «λιμάνι» του Κόκκαλη

Στην Α’ Πειραιά, το όνομα του Πέτρου Κόκκαλη φιγουράρει στην πρώτη γραμμή. Ο πρώην ευρωβουλευτής και επικεφαλής του «ΚΟΣΜΟΣ» διαθέτει ισχυρό έρεισμα στην περιοχή και η κάθοδός του εκεί αναμένεται να ανακατέψει για τα καλά την εκλογική τράπουλα στο μεγάλο λιμάνι.

Συνωστισμός αστέρων στα Βόρεια

Στον Βόρειο Τομέα Αθηνών γίνεται το πραγματικό «έλα να δεις». Εκεί «κλειδώνει» μια πανίσχυρη τριάδα που καλύπτει διαφορετικά ακροατήρια. Ο Κώστας Ζαχαριάδης φέρνει την καθαρά κομματική και αυτοδιοικητική εμπειρία, η Αθηνά Λινού ποντάρει στο ισχυρό κοινωνικό και επιστημονικό της προφίλ, ενώ ο Μαυρουδής έρχεται να συμπληρώσει ένα παζλ που στοχεύει απευθείας στη μεσαία τάξη των βορείων προαστίων.

Η στρατηγική πίσω από τα ονόματα

Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν καλά ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να αποφύγει τις εσωστρεφείς ισορροπίες του παρελθόντος. Το δόγμα για τις λίστες της ΕΛΑΣ είναι απλό: «Φρέσκα πρόσωπα στην πρώτη γραμμή και αναγνωρισιμότητα που φέρνει σταυρούς».

Στόχος είναι τα ψηφοδέλτια να εκπέμπουν μια αίσθηση κυβερνητικής προοπτικής αλλά και ρήξης με το «παλιό».Οι εισηγήσεις που φτάνουν στο αρχηγικό γραφείο ζητούν ακόμα περισσότερες εκπλήξεις από τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών και του πολιτισμού. Το σίγουρο είναι ότι το παρασκήνιο θα παραμείνει θερμό, καθώς απομένουν ακόμα αρκετά «κενά» που πρέπει να συμπληρωθούν με πρόσωπα-εκπλήξεις που θα προκαλέσουν αίσθηση στους αντιπάλους.

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