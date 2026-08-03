Οι "κομμένες γέφυρες" του Σαμαρά: Η ενοχλημένη "παλιά φρουρά" της Νέας Δημοκρατίας

Όσοι ξέρουν καλά τον Αντώνη Σαμαρά, γνωρίζουν ότι η πολιτική του διαδρομή χαρακτηρίζεται από απόλυτες γραμμές. Όταν αποφασίζει να τραβήξει μια κόκκινη γραμμή, δεν την τραβάει μόνο απέναντι σε ιδεολογικούς αντιπάλους, αλλά και απέναντι σε δικούς του ανθρώπους.

Το τελευταίο διάστημα, στο παρασκήνιο της έντονης φημολογίας για το νέο του κόμμα, ο Μεσσήνιος πολιτικός έχει επιλέξει να εφαρμόσει μια σκληρή τακτική: Να «κόψει γέφυρες» με αρκετά παραδοσιακά «γαλάζια» στελέχη.

Το παράπονο των «πιστών» που έμειναν στη ΝΔ

Οι πληροφορίες από τους διαδρόμους της Πειραιώς αναφέρουν ότι η ενοχλημένη «παλιά φρουρά» δεν αποτελείται από τυχαία πρόσωπα. Πρόκειται για στελέχη που στάθηκαν στο πλευρό του σε πολύ δύσκολες κομματικές περιόδους και υποστήριξαν τις πολιτικές του μάχες από την εποχή της Ρηγίλλης μέχρι τη συγκυβέρνηση του 2012-2015.

Επέλεξαν, όμως, τώρα να παραμείνουν στη Νέα Δημοκρατία και να μην ρισκάρουν ένα νέο «αντάρτικο».Η ενοχλησή τους είναι βαθιά προσωπική. Όπως διαρρέουν οι ίδιοι σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, αισθάνονται ότι μια πολυετής σχέση και κοινή πολιτική πορεία «θυσιάστηκε» αυτόματα, επειδή αρνήθηκαν να τον ακολουθήσουν τυφλά στο επόμενο βήμα.

Ο Σαμαράς, πιστός στο δόγμα «μαζί μου ή απέναντί μου», έχει σταματήσει να σηκώνει ακόμα και τα τηλέφωνα σε όσους δεν δήλωσαν «παρόντες» στο νέο του προσκλητήριο.

Το φίλτρο των επαφών και η δυσκολία της «κεντρικής σκηνής»

Στο στενό περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, η εξήγηση που δίνεται είναι πιο κυνική. Ο Μεσσήνιος επιδιώκει πλέον επαφές αποκλειστικά με πρόσωπα που είναι έτοιμα να «ματώσουν» για το νέο εγχείρημα ή να στελεχώσουν τις μελλοντικές λίστες.

Δεν υπάρχει χρόνος για «δημόσιες σχέσεις» με όσους επιλέγουν την ασφάλεια του κυβερνητικού σκάφους.Ωστόσο, αυτή η επιλογή της πλήρους απομόνωσης από τους παλιούς του φίλους φαίνεται πως έχει και το ανάλογο κόστος.

Οι γνωρίζοντες το παρασκήνιο της στήλης «Big Mouth» σημειώνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός αντιμετωπίζει αντικειμενική δυσκολία στο να προσελκύσει πρωτοκλασάτα ονόματα από την κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό τον αναγκάζει να στρέφεται όλο και περισσότερο σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε παλιούς αποστρατευμένους βουλευτές.

Το Μέγαρο Μαξίμου, από την πλευρά του, παρακολουθεί τις «κομμένες γέφυρες» με προσεκτική ικανοποίηση, γνωρίζοντας ότι όσο ο Σαμαράς απομονώνεται από τους παραδοσιακούς του συμμάχους εντός της ΝΔ, τόσο μειώνεται ο κίνδυνος για μαζικές εσωκομματικές διαρροές.

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