Μπάχαλο με το Κτηματολόγιο στο Ηράκλειο: Στον "αέρα" ιδιοκτησίες, δρόμοι και ρέματα

Τις 200 προσεγγίζουν οι αιτήσεις διόρθωσης που κατέθεσε ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της προσπάθειας αποκατάστασης των αμέτρητων λαθών που καταγράφηκαν στην ανάρτηση της κτηματογράφησης που αφορά στα διευρυμένα όρια του Ηρακλείου.

Όπως είναι γνωστό η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων ανέδειξε πληθώρα σφαλμάτων που αφορούν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όσο και στην χωρική αποτύπωση των ακινήτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα αποτελέσματα της ανάρτησης δεν λήφθηκαν υπόψιν έγγραφα νομικής φύσεως που είχαν προσκομιστεί από τους ιδιοκτήτες εμπράγματων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα ακίνητά τους ότι ανήκουν σε διαφορετικό ιδιοκτήτη.

Σε ότι αφορά στο Δήμο Ηρακλείου όπως αποδείχτηκε η κτηματογράφηση περιέπλεξε τα πράγματα σε σχέση με το ιδιοκτησιακό στις εκτάσεις που έγινε διπλή διανομή καθώς εκτάσεις που έχουν κατοχυρωθεί με απόφαση του Αρείου Πάγου στο Δήμο Ηρακλείου, αποδίδονται σε ιδιώτες.

Πρόκειται για ιδιοκτησίες που παραχωρήθηκαν στη Νέα Αλικαρνασσό το 1932, και στη συνέχεια οι ίδιες εκτάσεις αναδιανεμήθηκαν ξανά σε πολίτες με μεταγενέστερες διανομές του Υπουργείου Γεωργίας κατά τη χρονική περίοδο 1955-1956.

Για το κρίσιμο αυτό ζήτημα δρομολογείται νομοθετική ρύθμιση την οποία επισπεύδει το Υπουργείο Εσωτερικών και μέχρι σήμερα έχει περάσει από όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις και η μόνη που εκκρεμεί είναι αυτή του Υπουργείου Περιβάλλοντος που μένει να δώσει το «πράσινο» φως για να προχωρήσει.

Μέσα από τη ρύθμιση αυτή αναμένεται να δοθεί οριστικό τέλος στις εκκρεμότητες που υπάρχουν στα ζητήματα του ιδιοκτησιακού και να κλείσει οριστικά ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα που σύρεται εδώ και χρόνια.

Παράλληλα ο Δήμος Ηρακλείου μέσα από τις αιτήσεις διόρθωσης που έχει καταθέσει επιχειρεί να λύσει προβλήματα που δημιουργήθηκαν από το γεγονός ότι στην προσωρινή ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων δεν έχουν αποτυπωθεί οι κοινόχρηστοι χώροι, οι δρόμοι και ρέματα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν επικαλύψεις οι οποίες είναι κρίσιμο τώρα να διορθωθούν και να γίνει άμεση αποκατάσταση του πραγματικού υπόβαθρου σε σχέση με το σχέδιο πόλης.

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