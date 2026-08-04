ΟΦΗ: Φιλική ήττα (2-1) από την Μπέερσοτ - Πρώτο γκολ του Αϊτόρ (βίντεο)

ο ΟΦΗ αν και προηγήθηκε με γκολ του Αϊτόρ, δεν τα κατάφερε κόντρα στη βέλγικη Beerschot και γνώρισε την ήττα, με σκορ 2-1, στο τέταρτο φιλικό (προπονητικού χαρακτήρα), συνολικής διάρκειας 70 λεπτών, που έδωσε η ομάδα, στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας της στην Ολλανδία. Ο ΟΦΗ έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με 1-0 και θα μπορούσε να πετύχει κι άλλα γκολ με τον σκόρερ Αϊτόρ, όμως στο δεύτερο ημίχρονο δεν απέφυγε τα λάθη, τα οποία αξιοποίησε η βελγική ομάδα, φτάνοντας στη νίκη με 2-1.

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε στο αρχικό σχήμα τον Λίλο στην εστία και τους Καινουργιάκη, Αποστολάκη στα δύο άκρα. Στο κέντρο της άμυνας αγωνίστηκαν οι Νικολάου (έκανε ανεπίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα του ΟΦΗ), Πούγγουρας, Μαρινάκης, με τους Μπουχαλάκη και Κανελλόπουλο να παίρνουν θέση στη μεσαία γραμμή. Ρομάνο, Aitor και Θεοδοσουλάκης αποτέλεσαν την τριάδα στην επίθεση.

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Ο ΟΦΗ κατάφερε, στην πρώτη καλή φάση που δημιούργησε, να ανοίξει το σκορ, όταν στο 11ο λεπτό ο Ρομάνο έκανε εξαιρετική κούρσα από την δεξιά πλευρά κι αφού πρώτα πρόλαβε τη μπάλα πριν περάσει την τελική γραμμή, σέντραρε στην “καρδιά” της αντίπαλης περιοχής, με τον Aitor να σηκώνεται πιο ψηλά απ’ όλους και με κεφαλιά να κάνει το 1-0 υπέρ της Κρητικης ομάδας.

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Πέντε λεπτά αργότερα και πάλι ο Aitor με δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής απείλησε τον Gies, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ, ελάχιστα εκατοστά μακριά από το δεξί κάθετο δοκάρι των γηπεδούχων, ενώ στο 22ο λεπτό ξανά ο Ισπανός επιθετικός προσπάθησε με πλασέ να νικήσει τον τερματοφύλακα της Beerschot, ο οποίος όμως είχε απάντηση.

Το Β’ ημίχρονο άρχισε με ευκαιρία για τους Βέλγους, αλλά μετά το σουτ του Bustin, ο Λίλο ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε τη μπάλα. Στο 47ο λεπτό ο Beerschot έφτασε στην ισοφάριση όταν ο Mohamed με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της εστίας του ΟΦΗ, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Σιτμαλίδης, ο οποίος πέράσει νωρίτερα στο ματς στη θέση του Ρομάνο, έπειτα από ατομική προσπάθεια και σουτ έστειλε τη μπάλα κόρνερ.

Στο 55ο λεπτό ο ΟΦΗ έχασε μια ακόμα ευκαιρία για να πάρει εκ νέου το προβάδισμα όταν, μετά την εκτέλεση φάουλ του Aitor, ο Κανελλόπουλος έπιασε δυνατή κεφαλιά με τον Gies να απομακρύνει δύσκολα.

Στο 58′ η Κρητική ομάδα δημιούργησε κι άλλη φάση, όταν μετά το σουτ του Θεοδοσουλάκη η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

Η Beerschot έκανε ανατροπή στιο 61ο λεπτό με δυνατό αριστερό σουτ του Claes μέσα από την περιοχή του ΟΦΗ και το 2-1 υπέρ των Βέλγων ήταν το σκορ που έμεινε ως το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

ΟΦΗ: Λίλο, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Νικολάου, Πούγγουρας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Μπουχαλάκης, Ρομάνο (49′ Σιτμαλίδης), Aitor, Θεοδοσουλάκης.

Beerschot: Gies (36' Stevens), Jordanov, Plat (36' Govaers), Claes, Van Himbeeck (Audoor), Bustin, Haj Mohamed, Nilton,Suma, Brahic, Lake (55' El Grafel)