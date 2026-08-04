Ηράκλειο: Γιατί τα σπιτάκια ανακύκλωσης "καταπίνουν" μπουκάλια χωρίς να δίνουν ούτε ένα σεντ!

Σοβαρές δυσλειτουργίες σημειώνονται τις τελευταίες εβδομάδες στα σπιτάκια» ανακύκλωσης στο Ηράκλειο και την υπόλοιπη Κρήτη. Η επίσημη λήξη της σύμβασης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) με την ανάδοχο εταιρεία στις 10 Ιουλίου 2026, έφερε το οριστικό τέλος στην έκδοση του ανταποδοτικού αντιτίμου των 0,03€ ανά τεμάχιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους πολίτες.





Σπιτάκια που είτε είναι πλήρως απενεργοποιημένα, είτε δέχονται υλικά χωρίς να εκδίδουν τα γνωστά κουπόνια ανταμοιβής.



Σύμφωνα με τον σύμβουλο του ΕΣΔΑΚ Ζαχαρία Καλογεράκη που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιλογή νέου φορέα λειτουργίας.



Αυτή την στιγμή σύμφωνα με τον ίδιο, στην Π.Ε Ηρακλείου λειτουργούν 56 σπιτάκι ανακύκλωσης, τα οποία είτε ανοιγοκλείνουν αυτόματα, είτε λειτουργούν με το προσωπικό που έχει απομείνει, καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν λάβει τις καλοκαιρινές τους άδειες.

Συνολικά τέτοια σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης λειτουργούν σε 17 δήμους – μέλη του ΕΣΔΑΚ - σε όλη την Κρήτη.



Όπως ανέφερε ο κ. Καλογεράκης πέρυσι, από τα 56 σπιτάκια συλλέχθηκαν 28,5 εκατομμύρια συσκευασίες από πλαστικό, γυαλί και άλλα υλικά, με το ύψος του αντίτιμου που έδωσε η ανάδοχος εταιρία να πλησιάζει το ένα εκατομμύριο ευρώ, τον χρόνο.

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(Ζαχαρίας Καλογεράκης - Σύμβουλος ΕΣΔΑΚ)

Έρχεται το πανελλαδικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης





Ο κ. Καλογεράκης αναφέρθηκε και στη ριζική αλλαγή στην καθημερινότητα των καταναλωτών που φέρνει το Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης (DRS), το οποίο ξεκινά τον Σεπτέμβριο τη σταδιακή του εφαρμογή στην ελληνική αγορά. Με τη σύμπραξη της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και των μεγαλύτερων παραγωγών ποτών, ο νέος φορέας αλλάζει τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις άδειες συσκευασίες.



Το σύστημα βασίζεται στην οικονομική ανταμοιβή του καταναλωτή για την ορθή ανακύκλωση.



Κατά την αγορά συσκευασμένων ποτών, αναψυκτικών ή νερού, θα χρεώνεται ένα επιπλέον εγγυοδοτικό αντίτιμο στο ταμείο.

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Το ποσό αυτό θα επιστρέφεται αυτούσιο στον καταναλωτή όταν εκείνος επιστρέφει την άδεια συσκευασία στο σούπερ μάρκετ.



Το μέτρο αφορά πλαστικά (PET) και μεταλλικά (αλουμίνιο) μπουκάλια και κουτάκια έως 3 λίτρα.

Ολοκληρώνοντας ο κ. Καλογεράκης τόνισε ότι ένα σύστημα που επιβραβεύει έμπρακτα την ανακύκλωση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των απορριμμάτων.





Όμως μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, οι δυσλειτουργίες θα είναι καθημερινότητα. Οι πολίτες καλούνται να δείξουν υπομονή, να συνεχίσουν να ανακυκλώνουν για την προστασία του περιβάλλοντος ή να στρέφονται προσωρινά στους παραδοσιακούς μπλε κάδους της γειτονιάς τους.

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