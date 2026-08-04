Απίστευτο βίντεο: Χειριστής σκάφους με τέρμα γκάζι «καβάλησε» δύο πλοιάρια (βίντεο)

Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία, όταν χειριστής ενός μικρού σκάφους έχασε τον έλεγχο και ανοίγοντας το γκάζι έπεσε πάνω σε δύο άλλα μικρά σκάφη που ήταν δεμένα.

Το απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε παραλία νησιού (στο βίντεο αναφέρεται η Νάξος, ωστόσο στα σχόλια της ανάρτησης αρκετοί χρήστες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη παραλία δεν βρίσκεται στο νησί), όπου υπήρχαν πολλά πλεούμενα, όταν ένα από αυτά ξεκίνησε ανεξέλεγκτα την πορεία του, παρασύροντας ό,τι υπήρχε μπροστά του.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media φαίνεται η στιγμή που το σκάφος ﻿«καβάλησε» δύο άλλα πλοιάρια που ήταν δεμένα σε πολύ κοντινή απόσταση.

Δείτε το βίντεο





Η αναστάτωση που υπήρξε ήταν μεγάλη, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση υπήρχαν λουόμενοι και από θαύμα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

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