ΟΦΗ: Δυο φιλικά σήμερα, με Μπέερσχοτ (12:00) και Αλ Σαμάλ (18:00)

Η τελευταία ημέρα του ΟΦΗ επί ολλανδικού εδάφους είναι γεμάτη δράση. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη δίνει σήμερα δύο φιλικές αναμετρήσεις, ολοκληρώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της πριν επιστρέψει στο Ηράκλειο για την τελική ευθεία ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το πρώτο τεστ είναι προγραμματισμένο για τις 12:00 (ώρα Ελλάδας) απέναντι στη Μπέερσχοτ, στο γήπεδο της βελγικής ομάδας στην Αμβέρσα. Πρόκειται για φιλικό προπονητικού χαρακτήρα, διάρκειας 70 λεπτών (2x35'), το οποίο συμφωνήθηκε προκειμένου ο τεχνικός του ΟΦΗ να δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν αγωνιστεί αρκετά στα προηγούμενα παιχνίδια προετοιμασίας.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 18:00, οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν την Αλ Σαμάλ από το Κατάρ, στο τελευταίο προγραμματισμένο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους. Το παιχνίδι αυτό θεωρείται το πιο αντιπροσωπευτικό τεστ πριν από την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα, με τον Χρήστο Κόντη να αναμένεται να χρησιμοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τους ποδοσφαιριστές που προορίζει για τον βασικό κορμό.

Το γεγονός ότι ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα μόνο τυχαίο δεν είναι. Ο Έλληνας τεχνικός επιθυμεί να δει όλους τους ποδοσφαιριστές σε αγωνιστικές συνθήκες, να μοιράσει ισόποσα τα αγωνιστικά λεπτά και να αξιολογήσει την πρόοδο της ομάδας μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες σκληρής δουλειάς στο Ρόζεντααλ.

Η αποστολή του ΟΦΗ θα αναχωρήσει την Τετάρτη (5/8) για την Κρήτη, όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία της με την προσοχή να είναι στραμμένη στο Σούπερ καπ με την ΑΕΚ, στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Σταδιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Europa League: Με Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο ΟΦΗ στα play offs