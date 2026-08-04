Πύρινος εφιάλτης για πέμπτη ημέρα στη Δυτική Αττική: Νέα αναζωπύρωση σε Λούμπα και Ψάθα

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Στο πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της δυτικής Αττικής, που ξεκίνησαν την Παρασκευή 31 Ιουλίου από τη Βοιωτία.

Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία: στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθαιρώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα, από το Κανδήλι προς τα Μέγαρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο, με στόχο τον περιορισμό των διάσπαρτων ενεργών εστιών και των αναζωπυρώσεων. Το πιο δύσκολο σημείο εντοπιζόταν στο νοτιοδυτικό τμήμα, μεταξύ Ψάθας και Λούμπας.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών με μηχανήματα έργου που διέθεσαν οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

Τα τρία μέτωπα της πυρκαγιάς

Η τεράστια περιοχή των επιχειρήσεων έχει χωριστεί, υπό τον συντονισμό του Κινητού Επιχειρησιακού Κέντρου «Όλυμπος», σε τρεις βασικούς τομείς.

Ο πρώτος βρίσκεται βόρεια και βορειοανατολικά της Ψάθας, προς τα Βίλια, και περιλαμβάνει τις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα.

Ο δεύτερος εκτείνεται στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα, στις περιοχές Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα και Ζάχουλη, ενώ ο τρίτος βρίσκεται νοτιοανατολικά, από το Κανδήλι και τη Μονή Καμάρα έως την περιοχή προς τα Μέγαρα.

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Σε όλους τους τομείς καταγράφεται γενικότερη ύφεση, με την εικόνα σε Λούμπα, Ζάχουλη και Κανδήλι να θεωρείται πιο ήρεμη. Ωστόσο, η πολύ μεγάλη περίμετρος της πυρκαγιάς και οι πολυάριθμες διάσπαρτες εστίες δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

Το πιο ενεργό σημείο πάνω από την Ψάθα - Στη μάχη 450 πυροσβέστες

Αυτή τη στιγμή, από τα πιο επικίνδυνα πύρινα μέτωπα είναι νοτιοανατολικά του Αλεποχωρίου κοντά στην παραλία Αγνάντι, ενώ το δυσκολότερο παραμένει στην περιοχή της Ψάθας, με νέες αναζοπυρώσεις.

Νέα εστία φωτιάς σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες περίπου δύο χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή ανάμεσα στη Λούμπα και την Ψάθα.

Συγκεκριμένα, αναζωπύρωση εκδηλώθηκε σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, καθώς και ομάδες δασοκομάντος, προκειμένου να περιορίσουν άμεσα την εξάπλωσή της.

Η κατάσβεση παραμένει δύσκολη εξαιτίας του δύσβατου χαρακτήρα της περιοχής, ενώ μέχρι το τέλος της ημέρας επιχειρούσαν και εναέρια μέσα για την αντιμετώπιση των φλογών.

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Φωτιά στην Ψάθα

Την ίδια στιγμή, τα λεγόμενα «καντηλάκια» διατηρούν θερμότητα και μπορούν να επανενεργοποιηθούν, προκαλώντας νέες αναζωπυρώσεις στις πλαγιές πάνω από τον οικισμό, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά προκάλεσε καταστροφές σε περιουσίες και καλλιέργειες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.

Οι επίγειες δυνάμεις εργάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για την κατάσβεση των εστιών και τη δημιουργία ζωνών ανάσχεσης, ώστε με την έναρξη των εναέριων επιχειρήσεων να περιοριστούν τα πλέον επικίνδυνα σημεία.

Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων.

Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα, με οκτώ οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας διατέθηκαν για την αεροπυρόσβεση 34 εναέρια μέσα, από τα οποία 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Τα τρία ελικόπτερα είχαν συντονιστικό ρόλο.

Στην επιχείρηση συμμετέχει επίσης η ομάδα «Δευκαλίων» των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες.

Μηχανήματα έργου και υδροφόρες έχουν διαθέσει οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί δεξαμενές για την υδροδοσία των ελικοπτέρων, ώστε να μειώνεται ο χρόνος ανάμεσα στις ρίψεις.

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