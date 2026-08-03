Ηράκλειο: Συνεδριάζει την Τρίτη 4 Αυγούστου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση καταβολής σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις της οφειλόμενης αποζημίωσης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ιερά Μονή Καλυβιανής» ως αναγνωρισμένου δικαιούχου για ρυμοτομούμενο ακίνητο στο Οικοδομικό Τετράγωνο 60Γ «Χώρος Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Σχολείου» της Πολεοδομικής Ενότητας 11 «Δημητρίου – Μπεντεβή» του Γ.Π.Σ. Ηρακλείου επί των οδών Φιλελλήνων και ΑΧΕΠΑ, προς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Ηρακλείου.



2. Εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Ψηφιακές Εφαρμογές Ανάδειξης του Γαστρονομικού Πλούτου του Ηρακλείου», έγκριση της μελέτης και των όρων της διακήρυξης και ορισμός της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.



3. Εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών για την έγκριση της μελέτης και των όρων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια κυλιόμενων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων».



4. Επικύρωση πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής».



5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση των οδών Γιαννίκου, Βικέλα και Ρωμανού».



6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού».



7. ́Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».



8. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υπηρεσιών και αγαθών της σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικών χαρών», σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 6.2.1 της διακήρυξης.



9. Παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηρακλείου», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.



10. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αθλητικό κέντρο Αγίας Αικατερίνης (Τμήμα Α ́)».



11. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Δημοτικού χώρου πρώην ποδοσφαιρικού Γηπέδου Αυγενικής ».







12. Εξειδίκευση Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026, του οικείου ΑΛΕ 090.2420908051 του Δήμου Ηρακλείου για την υλοποίηση της πράξης : «Έξυπνες Πρωτοβουλίες για Δημόσιες Μεταφορές για Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις στην Ευρώπη» με το ακρωνύμιο SPINE, στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ».



13. Εξέταση αιτήσεως εξωδικαστικής αποζημίωσης λόγω υλικών ζημιών που υπέστη δίκυκλο όχημα μετά από πτώση λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος.



14. Εισήγηση για παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης στο ξενοδοχείο «Anesea City» στην οδό Αγ. Φανουρίου αρ.16 , στη Νέα Αλικαρνασσό, ιδιοκτησίας Ε.Ν. Γεωργόπουλος ΟΕ.



15. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

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