Σεισμόπληκτοι Μινώα Πεδιάδας: Οδηγίες για την υποβολή δηλώσεων αποζημίωσης για τις πληγείσες πυρόπληκτες περιοχές

Με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση και τη διευκόλυνση των πυρόπληκτων πολιτών από τις φετινές πυρκαγιές, το Δ.Σ των Σεισμόπληκτων Μινώα Πεδιάδας δημοσιοποιεί ένα συνοπτικό αλλά ιδιαίτερα χρήσιμο ενημερωτικό σημείωμα με βασικές οδηγίες για την ορθή υποβολή των δηλώσεων αποζημίωσης.

Οι επισημάνσεις που ακολουθούν εστιάζουν στα σημαντικότερα σημεία της διαδικασίας, από τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων και τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών έως την τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σκοπός είναι να περιοριστούν λάθη και παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή πρόσθετη ταλαιπωρία στους δικαιούχους.

Αναλυτικά η σεχτική ενημέρωση:

Με αίσθημα συμπαράστασης προς όλους τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή, συγκεντρώσαμε τις παρακάτω βασικές οδηγίες και χρήσιμες επισημάνσεις, με σκοπό να συμβάλουμε στην καλύτερη προετοιμασία των δηλώσεων αποζημίωσης και να βοηθήσουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, ώστε να αποφευχθούν λάθη και περιττή ταλαιπωρία κατά τη διαδικασία.



1. Ακριβή στοιχεία δικαιούχου και ταυτοποίηση ιδιοκτήτη. Καταχωρίστε σωστά το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ του πραγματικού ιδιοκτήτη ή κύριου ενοικιαστή, ακριβώς όπως αναγράφονται στο Ε9 ή στο επίσημο μισθωτήριο.



2. Τραπεζικός λογαριασμός. Δηλώστε έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό IBAN. Ο δικαιούχος της αποζημίωσης πρέπει υποχρεωτικά να είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.



3. Στοιχεία προσεκτικά ότι το κινητό τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) είναι σωστά, ώστε να λαμβάνετε έγκαιρα τις σχετικές ενημερώσεις.



4. Αίτηση για αυτοψία. Υποβάλετε εγκαίρως αίτημα για αυτοψία από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, όπου αυτό απαιτείται.



5. Πρόσβαση στο ακίνητο. Διευκολύνετε το έργο των αρμόδιων κλιμακίων, εξασφαλίζοντας ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους που έχουν υποστεί ζημιές.



6. Παραλαβή της έκθεσης αυτοψίας. Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, ζητήστε και φυλάξτε το αντίγραφο του δελτίου επανελέγχου ή της έκθεσης αυτοψίας, καθώς αποτελεί σημαντικό δικαιολογητικό.



7. Αναλυτική καταγραφή ζημιών. Καταγράψτε ξεχωριστά κάθε αντικείμενο ή δομικό στοιχείο που έχει υποστεί ζημιά (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, οικοσκευή κ.λπ.). Για ηλεκτρικές ή άλλες πολύτιμες συσκευές, σημειώστε, εφόσον είναι δυνατόν, τη μάρκα, το μοντέλο και το εκτιμώμενο έτος αγοράς.



8. Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Διατηρήστε φωτογραφίες, βίντεο, τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς που αποδεικνύουν την ύπαρξη και την αξία των αντικειμένων πριν από την καταστροφή. Μην απομακρύνετε ή απορρίπτετε κατεστραμμένα αντικείμενα πριν ολοκληρωθεί η επίσημη καταγραφή, εκτός εάν αυτό απαιτείται για λόγους ασφάλειας.



9. Τήρηση προθεσμιών. Υποβάλετε την αίτησή σας στην πλατφόρμα Κρατική Αρωγή μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις προθεσμίες για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή ενστάσεων, καθώς οι εκπρόθεσμες υποβολές δεν γίνονται δεκτές.



Η ενημέρωση αυτή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί αποκλειστικά στη διευκόλυνση των πληγέντων. Για ειδικές περιπτώσεις ή επίσημες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες



Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε.

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