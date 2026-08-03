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Η πρώτη αντίδραση του Διευθυντή Ειδήσεων μετά τις αντιδράσεις για τη ρεπόρτερ που γελούσε στις φωτιές

τεπόρτερ
clock 20:00 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μετά τις αντιδράσεις για τη ρεπόρτερ του Open η οποία ξέσπασε στα γέλια κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, ο  Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων του Καναλιού μέσα από την ανάρτησή του πήρε θέση και ζητά κατανόηση.

Στο βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις, η δημοσιογράφος Μαρία Σιαμπάνου, η οποία βρισκόταν στο σημείο της πυρκαγιάς, φαίνεται να χαμογελά και να γελά κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης.

«Μπορεί η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία, το άγχος, να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλλόκοτες; Σε κινήσεις ξένες με τη σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων; Δυστυχώς, ναι. Και λογικά ο κόσμος εκπλήσσεται, κρίνει και επικρίνει. Ας κρατήσουμε, όμως, και ένα κλαδάκι κατανόησης, δυο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι, που βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του #OPENnews», γράφει στην ανάρτησή του.

παναγιωτόπουλος

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