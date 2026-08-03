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Ηράκλειο: Από 8 έως 18 Αυγούστου η θερινή αργία των λογιστικών γραφείων

λογιστες
clock 20:11 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Ε.Η.) με ανακοίνωση της ενημερώνει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους συνεργάτες ότι, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, τα λογιστικά γραφεία – μέλη της Ε.Φ.Ε.Ε.Η. θα βρίσκονται σε θερινή αργία από το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 έως και την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

"Η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί μια απαραίτητη ανάπαυλα για τους λογιστές – φοροτεχνικούς, μετά από έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και εντατικό κύκλο εργασιών, με συνεχείς φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αυξημένες προθεσμίες και διαρκείς αλλαγές στη νομοθεσία.

Παρακαλούμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να προγραμματίσουν έγκαιρα τις υποθέσεις τους και να επικοινωνήσουν με τον λογιστή τους πριν από την έναρξη της θερινής αργίας, ώστε να εξυπηρετηθούν χωρίς καθυστερήσεις.

Η Ε.Φ.Ε.Ε.Η. ευχαριστεί θερμά όλους τους φορολογούμενους και τους επαγγελματίες για την εμπιστοσύνη και την άριστη συνεργασία που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ευχόμαστε σε όλους ένα όμορφο, ξέγνοιαστο και δημιουργικό καλοκαίρι, με υγεία, ξεκούραση και στιγμές χαράς δίπλα στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Καλό Καλοκαίρι και καλή επιστροφή με δύναμη και αισιοδοξία"!

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