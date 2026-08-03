Αγγειακή άνοια: Μια από τις συχνότερες μορφές άνοιας (βίντεο)

Η αγγειακή άνοια είναι ο δεύτερος πιο συχνός τύπος άνοιας και προκαλείται από διαταραχή της κυκλοφορίας του αίματος στον εγκέφαλο. Οφείλεται συνήθως σε μικρά ή μεγάλα εγκεφαλικά επεισόδια ή σε απόφραξη μικρών αιμοφόρων αγγείων, τα οποία στερούν τα εγκεφαλικά κύτταρα από το απαραίτητο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση και την προσοχή (εκτελεστικές λειτουργίες) και όχι τόσο άμεση απώλεια μνήμης στα αρχικά στάδια, σε αντίθεση με το Αλτσχάιμερ.

Τα συμπτώματα ενδέχεται να εμφανιστούν αιφνίδια μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή να επιδεινώνονται σταδιακά με κάθε νέο μικρό αγγειακό πρόβλημα.Βασικοί παράγοντες κινδύνου είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή χοληστερόλη, το διαβήτης, το κάπνισμα και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Η διάγνωση γίνεται από νευρολόγο, ενώ η αντιμετώπιση εστιάζεται στον έλεγχο των παραγόντων αυτών για να προληφθούν περαιτέρω εγκεφαλικές βλάβες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιατί ζαρώνουν τα δάχτυλά όταν τα έχουμε για πολλή ώρα στο νερό;