Πριν λίγα χρόνια κόστιζε 130 εκατ. ευρώ, στα 26 του είναι ελεύθερος και προπονείται με ομάδα 10ης κατηγορίας

Υπήρξε μία εποχή κατά την οποία ο Τζέιντον Σάντσο θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ταλέντα στον κόσμο. Οι εμφανίσεις του με την Μπορούσια Ντόρτμουντ είχαν εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή του αξία στα 130 εκατομμύρια ευρώ, οι κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης βρίσκονταν στα πόδια του και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επένδυσε (ή καλύτερα βάσει της εξέλιξής του δαπάνησε) 85 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Λίγα χρόνια αργότερα, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Ο 26χρονος Άγγλος εξτρέμ παραμένει χωρίς ομάδα και στην προσπάθειά του να διατηρηθεί σε καλή φυσική κατάσταση, προπονείται στις εγκαταστάσεις της Φλίξτον, ενός συλλόγου που αγωνίζεται στη δέκατη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου!



Η παρουσία του εκεί, προφανώς, δεν συνδέεται με ενδεχόμενη μεταγραφή. Ο Σάντσο χρησιμοποιεί προσωρινά το γήπεδο της ομάδας, το οποίο βρίσκεται κοντά στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Κάρινγκτον, περιμένοντας την πρόταση που θα ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Αυτή τη στιγμή ο Τζέιντον Σάντσο είναι ελεύθερος, μιας και η Άστον Βίλα, στην οποία αγωνίστηκε πέρυσι και κατέκτησε μαζί της το Europa League δεν τον διατήρησε στο ρόστερ της, ενώ αποδεσμεύτηκε κι από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Την περσινή σεζόν με τους «χωριάτες» είχε 39 συμμετοχές με μόλις 1 γκολ και 3 ασίστ. Συνολικά στη θητεία του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απαρίθμησε 83 συμμετοχές με 12 γκολ και 6 ασίστ.

Η Φλίξτον δημοσίευσε βίντεο από την επίσκεψή του, ευχαριστώντας τον πρώην άσο της Γιουνάιτεντ για τον χρόνο που πέρασε με τους ανθρώπους του συλλόγου και ευχόμενη καλή επιτυχία στη συνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τεχνικό επιτελείο της βρίσκεται ως βοηθός προπονητή ο Ρόντρι Γκιγκς, αδελφός του θρύλου των «κόκκινων διαβόλων», Ράιαν Γκιγκς.

Ο ίδιος ο Σάντσο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις, ενώ μίλησε με κολακευτικά λόγια για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου.



Το πέρασμά του από το «Ολντ Τράφορντ» ολοκληρώθηκε όταν εξέπνευσε το συμβόλαιό του τον Ιούνιο, αφήνοντάς τον ελεύθερο στην αγορά. Η πολυδάπανη μεταγραφή από την Ντόρτμουντ δεν δικαίωσε ποτέ τις τεράστιες προσδοκίες, ενώ η ρήξη με τον Έρικ Τεν Χαγκ τον έθεσε ουσιαστικά εκτός πλάνων. Ακολούθησαν οι δανεισμοί σε Μπορούσια Ντόρτμουντ, Τσέλσι και Άστον Βίλα, χωρίς να καταφέρει να ξαναβρεί τη λάμψη των πρώτων χρόνων της καριέρας του.

Το όνομά του έχει πλέον συνδεθεί με την Αλ Ραγιάν, η οποία φέρεται να του έχει καταθέσει πρόταση και θέλει να τον φέρει στο Κατάρ, όπου αγωνίζεται και ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς. Μέχρι να ξεκαθαρίσει το μέλλον του, πάντως, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των 130 εκατ. ευρώ συνεχίζει να δουλεύει μακριά από τα μεγάλα γήπεδα και τα λαμπερά φώτα της Premier League.

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