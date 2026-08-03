Μουτίδου για Real View: «Ήταν πολύ ζόρικα τα πράγματα, προσπάθησα δύο φορές να βρω άλλη δουλειά»

H Σοφία Μουτίδου μέσα από το κανάλι της στο Youtube μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της στην εκπομπή Real View που ολοκληρώθηκε πρόωρα.

«Ήταν πάρα πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα. Κάπως ήταν πιο ψηλό από το μπόι μου. Ήταν καθημερινή η δουλειά, ήταν το podcast με τον Κώστα, ήταν η σχολή, ήταν η πρακτική που ξεκίνησα με πελάτες, διάβασμα επίσης, οπότε κάπως δεν πάλευα και το βίντεο μισή Κυριακή που είχα ελεύθερη να πρέπει να το κάνω

Και, επίσης, ένα ακόμα θέμα, δεν θα πω ψέματα, ήταν η καθημερινή έκθεση. Δηλαδή το γεγονός ότι ήμουνα κάθε μέρα στην τηλεόραση μου ήταν πάρα πολύ περίεργο κάποιος να πει “α, τη Δευτέρα έχω καιρό να δω τη Σοφία, να τη δω σε λίγο πάλι”. Ήταν ένα υπερκάψιμο και έτσι είπα να αποσυρθώ», είπε ηηθοποιός.

«Να σας πω ότι η χρονιά που πέρασε για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρω ότι πάρα πολύς κόσμος περιμένει και κουτσομπολιά και “νόστιμα”. Θα περιοριστώ μόνο στη δική μου δυσκολία. Εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ στην εκπομπή. Είναι κάτι που και εσείς διακρίνατε πολύ συχνά και μου το γράφατε. “Σε βλέπουμε ζορισμένη, σε βλέπουμε να περνάς δύσκολα.” Πράγματι, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα.

Δυστυχώς, πήγε και μπροστά η θεραπεία έτσι. Γιατί λέω “δυστυχώς”; Γιατί πολλές φορές από δυσάρεστα συμπτώματα σκαλίζεις πράγματα. Ήταν ζόρικα για μένα. Είχα επενδύσει σε κάτι πιο… δεν ξέρω, πιο δημιουργικό. Δεν μου βγήκε έτσι. Αλλιώς το φαντάστηκα και αλλιώς ήταν. Αισθάνθηκα πιεσμένη πολλές φορές, αισθάνθηκα και απειλημένη και φοβισμένη. Αισθάνθηκα πολύ φόβο στην εκπομπή. Πάρα πολύ φόβο από την έκθεση και από τον διασυρμό», πρόσθεσε η Σοφία Μουτίδου.

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