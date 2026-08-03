Δράση για την Κρητική Βεγγέρα από τα παιδιά του ΚΔΑΠ και το ΚΗΦΗ Παλιανής

Στο ΚΔΑΠ Παλιανής στην Αυγενική πραγματοποιήθηκε δράση για την «Παραδοσιακή Κρητική Βεγγέρα» στην οποία συμμετείχαν με ενθουσιασμό μικροί και μεγάλοι από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Παλιανής.



Τα μέλη του Κ.Η.Φ.Η. Παλιανής περιέγραψαν με ενθουσιασμό στα παιδιά του ΚΔΑΠ, την αγαπημένη συνήθεια μικρών και μεγάλων, μιας άλλης εποχής, τη Βεγγέρα. Μια σημαντική και πολύτιμη συνήθεια της καθημερινότητας των ανθρώπων παλιά, η οποία αποτελούσε βασική μορφή ψυχαγωγίας, κοινωνικής συναναστροφής και επικοινωνίας και που «χάθηκε» με τον ερχομό των τηλεοράσεων και την ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά τα μέλη του Κ.Η.Φ.Η..



Αφού μοιράστηκαν με τα παιδιά προσωπικά βιώματα και ιστορίες από τις Βεγγέρες των παιδικών τους χρόνων, τα μέλη του Κ.Η.Φ.Η. έδειξαν πως να πλέκουν και να φτιάχνουν τα «χουρδάκια» χαλάκια που έφτιαχναν παλιά με τη λινάτσα από σακιά και πολύχρωμα κουρελάκια που έκοβαν από ρούχα. Όπως ανέφεραν, πολλές φορές, η Βεγγέρα κατέληγε σε γλέντι, με λύρα, μαντινάδες και τραγούδια. Η συγκινητική διαγενεακή συνάντηση ολοκληρώθηκε με μουσική και τραγούδια από τα παιδιά υπό την καθοδήγηση της μουσικού του ΚΔΑΠ Εμμανουέλας Στρατάκη καθώς και την υποστήριξη της υπεύθυνης του Κέντρου Κατερίνας Παπαζή.

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Στο τέλος της Δράσης προσφέρθηκαν σε όλα τα μέλη και το προσωπικό του Κ.Η.Φ.Η. χειροποίητα εδέσματα και κατασκευές, ως αναμνηστικό αυτής της όμορφης συνεργασίας. Το Κ.Η.Φ.Η. Παλιανής, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το ΚΔΑΠ Παλιανής για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία καθώς και τον Ιωάννη Σακαλάκη που προσέφερε δωρεάν τα παραδοσιακά κεράσματα της Βεγγέρας.



Υπενθυμίζεται ότι το Κ.Η.Φ.Η. Παλιανής λειτουργεί υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου και την εποπτεία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας.



Η δομή συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κρήτη 2021–2027».

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