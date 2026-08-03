Επισκέψεις της Σέβης Βολουδάκη σε κρίσιμες υπηρεσίες και υποδομές του Δήμου Καντάνου–Σελίνου

Σειρά επισκέψεων στον Δήμο Καντάνου–Σελίνου πραγματοποίησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, με επίκεντρο τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών, την πολιτική προστασία και την πορεία σημαντικών έργων για την περιοχή.



Η κα Βολουδάκη επισκέφθηκε τον σταθμό του ΕΚΑΒ στην Παλιόχωρα και συνομίλησε με τους διασώστες για τις καθημερινές απαιτήσεις της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και τη σημασία της άμεσης υγειονομικής κάλυψης τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την προσφορά και την αφοσίωση των εργαζομένων, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.



Ακολούθησε επίσκεψη στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, όπου ενημερώθηκε για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την ετοιμότητα της υπηρεσίας. Η κα Βολουδάκη υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των πυροσβεστών στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών, ευχαριστώντας τους για το σημαντικό έργο που επιτελούν με συνέπεια και αυταπάρνηση.

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