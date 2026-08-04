Κρήτη: Συνελήφθη εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ για την πυρκαγιά στα Σφακιά

Στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων βρίσκεται η σύλληψη εργαζομένου του ΔΕΔΔΗΕ Χανίων, στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 1η Αυγούστου στην περιοχή Ακονές Σφακίων. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εργαζομένων Σταθμών Παραγωγής ΔΕΗ Χανίων εκφράζει την πλήρη στήριξή του στον συνάδελφό τους, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί η ευθύνη για διαχρονικά προβλήματα στη λειτουργία και τη συντήρηση του δικτύου να μεταφέρεται στους εργαζόμενους.

Το σωματείο επισημαίνει ότι το Πρακτορείο Βρυσσών, το οποίο έχει την ευθύνη της ηλεκτροδότησης στους Δήμους Αποκορώνου και Σφακίων σε 24ωρη βάση, λειτουργεί εδώ και χρόνια με μόλις τρεις τεχνικούς, παρά το γεγονός ότι διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα της χώρας.

Όπως αναφέρει, η έλλειψη προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η συντήρηση του δικτύου, να αυξάνονται οι βλάβες και να μεγαλώνουν οι κίνδυνοι τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες.

Συγκεκριμένα σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της 1ης Αυγούστου στην περιοχή Ακονές Σφακίων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εδώ και χρόνια αφήνει το δίκτυο χωρίς το απαραίτητο προσωπικό και χωρίς την απαιτούμενη συντήρηση.

Ως Σωματείο Εργαζομένων Ενέργειας δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν γίνεται οι αποφάσεις να παίρνονται στα υπουργεία και στις διοικήσεις και στο τέλος να την πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Δεν γίνεται να απολογούνται άνθρωποι που εκτελούν εντολές, ενώ όσοι αποφασίζουν για τις προσλήψεις, τη στελέχωση και τη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ να μένουν στο απυρόβλητο.

Εκφράζουμε την πλήρη στήριξή μας στον συνάδελφο που συνελήφθη. Οι εργαζόμενοι δεν αποφασίζουν πόσο προσωπικό θα υπάρχει, ούτε αν οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται από μόνιμο προσωπικό ή από εργολάβους. Αυτές είναι αποφάσεις της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας.

Το Πρακτορείο Βρυσσών έχει την ευθύνη για την ηλεκτροδότηση των Δήμων Αποκορώνου και Σφακίων όλο το 24ωρο και διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα της Ελλάδας. Παρ’ όλα αυτά, λειτουργεί εδώ και χρόνια με μόλις 3 τεχνικούς. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Αντί να γίνουν προσλήψεις έμπειρου τεχνικού προσωπικού, όλο και περισσότερες εργασίες συντήρησης δίνονται σε εργολάβους, που δεν διαθέτουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απαιτεί ένα τόσο απαιτητικό δίκτυο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα δίκτυο με ελλιπή συντήρηση, περισσότερες βλάβες και αυξημένους κινδύνους για τους εργαζόμενους, τους πολίτες και το περιβάλλον.

Οι ευθύνες για αυτή την κατάσταση είναι ξεκάθαρα πολιτικές και διοικητικές. Ανήκουν στη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που όλα αυτά τα χρόνια δεν φρόντισαν να στελεχώσουν σωστά τις υπηρεσίες με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Καλούμε την ιεραρχία του ΔΕΔΔΗΕ να αναλάβει τις πραγματικές της ευθύνες και να σταματήσει να τις μεταφέρει στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουν οι αποδιοπομπαίοι τράγοι για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ.

Το Σωματείο Εργαζομένων θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τους εργαζόμενους, να αναδεικνύει τα προβλήματα και να διεκδικεί προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, σωστή συντήρηση του δικτύου και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους».

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