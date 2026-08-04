Πέντε ακόμα άτομα διασώθηκαν νότια της Ιεράπετρας μετά την ανατροπή της λέμβου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συνεχίζονται οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος νότια της Κρήτης για τον εντοπισμό αγνοουμένων μεταναστών, μετά την ανατροπή λέμβου με μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου.

Το απόγευμα της Δευτέρας διασώθηκαν ακόμα πέντε άνθρωποι, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί από εναέριο μέσο της Frontex περίπου 50 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.

Στη συνέχεια περισυνελέγησαν από πλωτό του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν διασωθεί ακόμη 48 άτομα από την ίδια επιχείρηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδέχεται να αγνοούνται και άλλοι επιβαίνοντες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: