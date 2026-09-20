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ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο «Ελπίς»: «Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για αλλαγή της ώρας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη»

Νοσοκομείο Ελπίς
clock 16:21 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Απάντηση σε έχουν διατυπωθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δίνει το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», διαψεύδοντας κατηγορηματικά δημοσιεύματα και αναρτήσεις που κάνουν λόγο για τηλεφωνική παρέμβαση με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου του τραγουδιστή.

Στην ανακοίνωσή τους, ο πρόεδρος και ο διοικητής του νοσοκομείου ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία ή παρέμβαση προς τους ίδιους για τροποποίηση των στοιχείων, υπογραμμίζοντας ότι η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελεί αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»:

«Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διατυπώνονται ισχυρισμοί περί τηλεφωνικής παρέμβασης προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου ασθενούς, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και διαψεύδονται κατηγορηματικά.

Δηλώνουμε ότι εμείς, ο Πρόεδρος και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, δεν δεχθήκαμε καμία τηλεφωνική επικοινωνία ούτε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση με αντικείμενο ή σκοπό την τροποποίηση της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου.

Η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελούν αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα και πραγματοποιούνται από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία.

Καλούμε σε υπεύθυνη ενημέρωση και αποφυγή διάδοσης ανακριβών πληροφοριών.

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Γεωργόπουλος

Ο Διοικητής Σταύρος Θεοδωρίδης».

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